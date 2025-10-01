Actualizado:
Presente de la sub 20 ¿Futuro de la mayores? Emilio Aristizábal busca ser figura en el Mundial
El delantero es uno de los jugadores más prometedores de la selección Colombia sub 20.
La selección Colombia se prepara para su segundo partido en este Mundial sub 20 de la FIFA, tras la complicada victoria por 1-0 en la primera fecha frente a Arabia Saudita el entrenador Cesar Torres debe plantear un partido difícil frente a Noruega, una selección europea muy física y con buen pie que viene de vencer a Nigeria.
Uno de los puntos pendientes del partido anterior fue la poca creatividad en el ataque colombiano, un equipo que se apresuró mucho a la hora de buscar el arco rival y que por este motivo no pudo servir ni una sola opción claro a su mejor delantero, Emilio Aristizábal.
No es únicamente apellido
Emilio Aristizábal Chavarriaga es un joven atacante colombiano nacido el 5 de agosto de 2005, que actualmente juega como delantero para Fortaleza C.E.I.F., cedido desde Atlético Nacional. Hijo del mítico goleador Víctor Hugo Aristizábal, Emilio forjó sus primeros pasos futbolísticos en la escuela “Aristigol”, proyecto creado por su padre. Destaca por su potencia como delantero centro, buen juego aéreo, definición al frente del arco y mejoras en su capacidad para aguantar el balón y generar opciones de gol.
El colombiano busca desprenderse de la presión de ser el hijo de un ícono colombiano y forjar sus propios pasos y una oportunidad muy importante es precisamente este Mundial sub 20. En el primer partido se le vio incómodo, no le llegaba el balón y tenía que bajar a buscarlo constantemente, pero pese a que no fue muy utilizado por sus compañeros siempre generaba la sensación de peligro. Según contaron en la FM más futbol, el entrenador de la mayores Néstor Lorenzo bajó al camerino tras el partido y además de felicitar a los jugadores por la victoria tuvo una conversación con Emilio en la que tras verlo frustrado lo felicitó y lo incitó a seguir trabajando ya que ve en él al delantero que necesita la selección.
Cuando vuelve a jugar Colombia
La sub 20 vuelve a jugar el jueves 2 de octubre a las 3:00p.m. cuando enfrente a Noruega en el segundo partido de la fase de grupos, con una victoria Colombia podría quedar ya clasificada a la siguiente ronda por lo que será un partido clave pensando en las aspiraciones de los jugadores de la tricolor. Si bien hay cosas por corregir esta selección ha demostrado tener carácter y calidad suficiente para llegar muy lejos.
