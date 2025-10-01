Cargando contenido

Presente de la sub 20 ¿Futuro de la mayores? Emilio Aristizábal
Presente de la sub 20 ¿Futuro de la mayores? Emilio Aristizábal
FCF
Mundial Sub 20
Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 06:32

Presente de la sub 20 ¿Futuro de la mayores? Emilio Aristizábal busca ser figura en el Mundial

El delantero es uno de los jugadores más prometedores de la selección Colombia sub 20.

La selección Colombia se prepara para su segundo partido en este Mundial sub 20 de la FIFA, tras la complicada victoria por 1-0 en la primera fecha frente a Arabia Saudita el entrenador Cesar Torres debe plantear un partido difícil frente a Noruega, una selección europea muy física y con buen pie que viene de vencer a Nigeria. 

Uno de los puntos pendientes del partido anterior fue la poca creatividad en el ataque colombiano, un equipo que se apresuró mucho a la hora de buscar el arco rival y que por este motivo no pudo servir ni una sola opción claro a su mejor delantero, Emilio Aristizábal

Lea también
Image
Selección Colombia Sub-20 en el Mundial

Colombia superó a Alemania en Mundial Sub 20: se metió en top 10 histórico

Ver más

No es únicamente apellido

Emilio Aristizábal Chavarriaga es un joven atacante colombiano nacido el 5 de agosto de 2005, que actualmente juega como delantero para Fortaleza C.E.I.F., cedido desde Atlético Nacional. Hijo del mítico goleador Víctor Hugo Aristizábal, Emilio forjó sus primeros pasos futbolísticos en la escuela “Aristigol”, proyecto creado por su padre. Destaca por su potencia como delantero centro, buen juego aéreo, definición al frente del arco y mejoras en su capacidad para aguantar el balón y generar opciones de gol

El colombiano busca desprenderse de la presión de ser el hijo de un ícono colombiano y forjar sus propios pasos y una oportunidad muy importante es precisamente este Mundial sub 20. En el primer partido se le vio incómodo, no le llegaba el balón y tenía que bajar a buscarlo constantemente, pero pese a que no fue muy utilizado por sus compañeros siempre generaba la sensación de peligro. Según contaron en la FM más futbol, el entrenador de la mayores Néstor Lorenzo bajó al camerino tras el partido y además de felicitar a los jugadores por la victoria tuvo una conversación con Emilio en la que tras verlo frustrado lo felicitó y lo incitó a seguir trabajando ya que ve en él al delantero que necesita la selección. 

Lea también
Image
Jordan Barrera protagonizó curioso momento en la victoria de la sub 20

Jordan Barrera protagonizó curioso momento en la victoria de Colombia sub 20

Ver más
Lea también
Image
César Torres, entrenador colombiano

César Torres encendió alarmas tras debut de Colombia: "tres no estaban compitiendo"

Ver más

Cuando vuelve a jugar Colombia

La sub 20 vuelve a jugar el jueves 2 de octubre a las 3:00p.m. cuando enfrente a Noruega en el segundo partido de la fase de grupos, con una victoria Colombia podría quedar ya clasificada a la siguiente ronda por lo que será un partido clave pensando en las aspiraciones de los jugadores de la tricolor. Si bien hay cosas por corregir esta selección ha demostrado tener carácter y calidad suficiente para llegar muy lejos. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Selección Colombia Sub-20

Imagen

Mundial sub 20

Imagen

César Torres

Imagen
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo

Cargando más contenidos

Fin del contenido