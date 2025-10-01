Presente de la sub 20 ¿Futuro de la mayores? Emilio Aristizábal busca ser figura en el Mundial

No es únicamente apellido

Emilio Aristizábal Chavarriaga es un joven atacante colombiano nacido el 5 de agosto de 2005, que actualmente juega como delantero para Fortaleza C.E.I.F., cedido desde Atlético Nacional. Hijo del mítico goleador Víctor Hugo Aristizábal, Emilio forjó sus primeros pasos futbolísticos en la escuela “Aristigol”, proyecto creado por su padre. Destaca por su potencia como delantero centro, buen juego aéreo, definición al frente del arco y mejoras en su capacidad para aguantar el balón y generar opciones de gol.

El colombiano busca desprenderse de la presión de ser el hijo de un ícono colombiano y forjar sus propios pasos y una oportunidad muy importante es precisamente este Mundial sub 20. En el primer partido se le vio incómodo, no le llegaba el balón y tenía que bajar a buscarlo constantemente, pero pese a que no fue muy utilizado por sus compañeros siempre generaba la sensación de peligro. Según contaron en la FM más futbol, el entrenador de la mayores Néstor Lorenzo bajó al camerino tras el partido y además de felicitar a los jugadores por la victoria tuvo una conversación con Emilio en la que tras verlo frustrado lo felicitó y lo incitó a seguir trabajando ya que ve en él al delantero que necesita la selección.