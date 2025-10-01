Actualizado:
Primera selección clasificada a los octavos de final en el Mundial sub 20
El equipo avanza a la siguiente ronda del torneo de manera anticipada.
La selección sub-20 de Japón derrotó este martes por 0-2 a la de Chile, anfitriona del Mundial de la categoría y con dos triunfos en igual número de salidas anticipó su clasificación a los octavos de final desde el Grupo A.
Japón lidera con 6 puntos y sin encajar goles, mientras que Chile y Nueva Zelanda igualan con 3 puntos, y Egipto es último tras encajar dos derrotas de manera consecutiva.
En la tercera fecha de la fase de grupos, 'La Rojita' chilena se enfrentará con los Faraones este viernes, mientras que los Samuráis jugarán el mismo día contra los oceánicos.
Japón volvió a ganar y sigue con valla invicta en el Mundial Sub-20
Los asiáticos silenciaron el Estadio Nacional de Santiago con sus goles, el primero de penalti convertido por el capitán Rion Ichihara en el minuto 55, y el segundo en el 82 a través de Yumeki Yokoyama, que había ingresado en el segundo tiempo.
La disciplina de los asiáticos para repetir continuamente sus avances por la banda izquierda con el veloz lateral Keita Kosugi, favoreció que con el paso de los minutos impusiera su juego.
Con ataques rápidos y pases de primera, los juveniles Samuráis fueron un permanente peligro con Shunsuke Saito, quien ante Egipto en el debut también mostró su facilidad para enredar a los defensas en el área.
Ucrania y Paraguay no pudieron anticipar su boleto a 8vos
Japón ha sido la única selección en conseguir pase a la siguiente ronda de la competencia, pues en los otros partidos de la segunda fecha en la fase de grupos que se han llevado hasta el momento, los equipos que habían ganado en su debut empataron en la siguiente.
Y es que Ucrania (que había vencido 2-1 a Corea del Sur) empató 1-1 con Panamá en el Grupo B, zona en la que también firmaron la paridad por 0-0 las selecciones de Corea del Sur y Paraguay (había derrotado 3-2 al conjunto canalero).
