Primera selección clasificada a los octavos de final en el Mundial sub 20

La selección sub-20 de Japón derrotó este martes por 0-2 a la de Chile, anfitriona del Mundial de la categoría y con dos triunfos en igual número de salidas anticipó su clasificación a los octavos de final desde el Grupo A.



Japón lidera con 6 puntos y sin encajar goles, mientras que Chile y Nueva Zelanda igualan con 3 puntos, y Egipto es último tras encajar dos derrotas de manera consecutiva.

En la tercera fecha de la fase de grupos, 'La Rojita' chilena se enfrentará con los Faraones este viernes, mientras que los Samuráis jugarán el mismo día contra los oceánicos.

Lea también: Néstor Lorenzo tendría 'fichado' nuevo arquero para la Selección Colombia