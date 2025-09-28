Primera sorpresa en el Mundial sub 20; favorita al título perdió 2-0 en su debut

La selección sub-20 de Marruecos derrotó este domingo a la de España por 2-0 con dos ráfagas que acertaron la portería de Fran González con apenas 5 minutos de diferencia en el comienzo de la andadura de los dos países en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

El encuentro en jugado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos​ generó también de la segunda tarjeta verde del campeonato, a la que el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, recurrió para reclamar un penalti concedido a España, y que el árbitro no concedió después de acudir al VAR.

Lea también: [Video] 'Cucho' Hernández volvió a celebrar; anotó golazo ante Osasuna