Dom, 28/09/2025 - 19:11
Primera sorpresa en el Mundial sub 20; favorita al título perdió 2-0 en su debut
Previo al inicio del torneo, el equipo era considerado uno de los llamados a pelear el título.
La selección sub-20 de Marruecos derrotó este domingo a la de España por 2-0 con dos ráfagas que acertaron la portería de Fran González con apenas 5 minutos de diferencia en el comienzo de la andadura de los dos países en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile.
El encuentro en jugado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos generó también de la segunda tarjeta verde del campeonato, a la que el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, recurrió para reclamar un penalti concedido a España, y que el árbitro no concedió después de acudir al VAR.
Primera sorpresa en el Mundial Sub-20
Los magrebíes iniciaron y terminaron el partido mejor posicionados que España, con una marcha más, 'La Roja' no se encontró y sufrió con la presión del rival en la portería del guardameta Fran González.
Pese a la consideración final del partido, España empezó mejor la primera parte, donde se empezó a soltar el extremo del Atlético Madrid Rayane Belaid, suya la jugada que propició la segunda tarjeta amarilla para Marruecos y una falta al borde del área que Iker Bravo, casi filtra por la escuadra.
Ráfaga de goles para Marruecos dejó sin nada a España
La segunda parte comenzó más pareja y en un córner mal defendido por España, Marruecos hizo el primero: contraataque veloz, pase a la espalda y Yasir Zabiri batió con calidad y tranquilidad a Fran González.
El segundo llegó apenas 5 minutos después, en el 58 de la segunda parte. Nuevo despiste y pérdida de balón de España en el centro del campo, apertura rápida de Marruecos a la banda, pasé de la muerte y Gessime Yassine (Dunkerke), el jugador más valioso de Marruecos según Tansfermarket no desaprovecha el regalo en boca de gol.
El próximo partido de España será frente a México, que cerraba la jornada en el Estadio Nacional frente a Brasil, con la obligación imperiosa de ganar si no quiere casi dilapidar sus opciones en el mundial.
