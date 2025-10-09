Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 06:33
"Que por fin Colombia grite un título mundial"
La selección Colombia superó los octavos de final y ya está entre los ocho mejores.
La selección Colombia sub 20 superó 3-1 a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial sub 20, este importante triunfo posiciona a los dirigidos por César Torres como una de las ocho mejores selecciones juveniles del mundo. Una victoria muy importante para la tricolor que pareció por fin encontrarse con el juego que mostró en el sudamericano y al menos en el segundo tiempo sacó pecho y redireccionó un partido que se estaba torciendo para conseguir la clasificación.
El entrenador no se guardó nada y confía en el proceso de este equipo para por fin poder celebrar un título continental como país.
César Torres la cabeza de este equipo
César Torres Ramírez es un técnico colombiano nacido en Cali, que desde mayo de 2024 es el entrenador de la Selección Colombia masculina sub 20. Su carrera como director técnico ha sido amplia en clubes del fútbol colombiano, ha dirigido equipos como Centauros de Villavicencio, Universitario de Popayán, Deportes Quindío, Alianza Petrolera, Jaguares FC, Cortuluá y Bogotá FC.
El entrenador de la sub 20 se mostró muy feliz después de la victoria y así mismo lo mostró en sus declaraciones.
Esto es lo que somos, este equipo refleja al país, este equipo es resiliente. Algunos dicen que no hemos ganado nada, sí le hemos ganado a la vida, hemos superado adversidades, enfermedades, pobreza...
El entrenador defendió a sus dirigidos y se sintió superior a su rival, además agregó que el sueño es ser campeón del mundo y espera conseguirlo con este grupo, "hemos superado mil cosas, hoy hemos superado al rival y esperamos seguir superando para que por fin Colombia grite un título mundial. Ese es nuestro sueño".
Ahora a pensar en los cuartos de final
La selección Colombia sub 20 consiguió el pase a los cuartos de final con goles de Canchimbo y dos de Néiser Villarreal que por fin se le abrió el arco, ahora toca enfrentar a España, una selección que se ha mostrado irregular a lo largo del torneo y a la que realmente se le puede ganar, siempre respetando al rival y reconociendo la calidad de los jugadores contrarios, pero confiando en la de los nuestros para volver a meternos en unas semifinales después de 22 años. El partido será el sábado 11 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde hora colombiana.
Fuente
Antena 2