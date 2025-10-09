"Que por fin Colombia grite un título mundial"

La selección Colombia sub 20 superó 3-1 a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial sub 20, este importante triunfo posiciona a los dirigidos por César Torres como una de las ocho mejores selecciones juveniles del mundo. Una victoria muy importante para la tricolor que pareció por fin encontrarse con el juego que mostró en el sudamericano y al menos en el segundo tiempo sacó pecho y redireccionó un partido que se estaba torciendo para conseguir la clasificación.

El entrenador no se guardó nada y confía en el proceso de este equipo para por fin poder celebrar un título continental como país.