¿Quién es Gilberto Mora? El joven mexicano que ilusiona en el Mundial sub 20
El joven jugador mexicano ha sido uno de los jugadores más destacados del torneo hasta ahora.
El Mundial sub 20 siempre ha sido una ventana para las jóvenes estrellas en donde pueden mostrar sus capacidades y destacar a nivel selecciones para el futuro. Este año no es la excepción y un mexicano de apenas 16 años se está llevando toda la atención, no solo por su edad sino también por las cualidades que ha mostrado en los dos partidos de la selección en esta fase de grupos, además contra dos rivales de peso como lo son la selección española y brasileña.
Este joven mexicano viene rompiendo récords en la Liga MX y ya empieza a despertar el interés de varios equipos europeos que lo ven como un seguro para el futuro del futbol.
Gilberto Mora la gran joya mexicana
México tiene una nueva joya que está haciéndose notar en este Mundial sub 20, su nombre es Gilberto Mora, el volante salido de Xolos de Tijuana es el líder de la selección pese a tener apenas 16 años. El mexicano fue la gran figura del partido que empataron con España 2-2, la joven estrella marcó los dos goles de su equipo y logró empatar el partido con el que dejó a los europeos contra las cuerdas en esta copa del mundo.
Mora nació en octubre del 2008 en Tuxtla México, hijo del también futbolista Gilberto Mora Olayo quien jugó en varios equipos de la Liga MX. Debutó el año pasado con solo 15 años de la mano del colombiano Juan Carlos Osorio y a partir de ahí el crecimiento futbolístico del jugador ha sido impresionante rompiendo todo tipo de récords. Se convirtió en el jugador más joven en vestir la camiseta de su selección en Copa Oro, de hecho fue titular en la final en la que México se impuso sobre Estados Unidos, aparte se transformó en el jugador más joven en marcar un gol en la liga mexicana con apenas 15 años.
Gilberto Mora podría jugar tres mundiales diferentes en menos de un año, ya está jugando el sub 20, con toda seguridad jugará el de mayores y por edad podría jugar el mundial sub 17 en el que México también está clasificada.
Desde ya despierta el interés de Europa
Es normal que en México surjan figuras o jóvenes estrellas que finalmente no terminan de explotar, la presión de los medios y el poco desarrollo juvenil que hay en el futbol mexicano son factores claves para esto, pero todo parece que este realmente es una estrella en potencia, tanto así que desde Europa ya hay equipos siguiéndolo de cerca y analizando su proyección, recordemos que el jugador no puede salir de su equipo hasta cumplir la mayoría de edad. Desde Inglaterra, España y Portugal llegan varios acercamientos por el jugador.
