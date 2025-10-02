¿Quién es Gilberto Mora? El joven mexicano que ilusiona en el Mundial sub 20

Gilberto Mora la gran joya mexicana

México tiene una nueva joya que está haciéndose notar en este Mundial sub 20, su nombre es Gilberto Mora, el volante salido de Xolos de Tijuana es el líder de la selección pese a tener apenas 16 años. El mexicano fue la gran figura del partido que empataron con España 2-2, la joven estrella marcó los dos goles de su equipo y logró empatar el partido con el que dejó a los europeos contra las cuerdas en esta copa del mundo.

Mora nació en octubre del 2008 en Tuxtla México, hijo del también futbolista Gilberto Mora Olayo quien jugó en varios equipos de la Liga MX. Debutó el año pasado con solo 15 años de la mano del colombiano Juan Carlos Osorio y a partir de ahí el crecimiento futbolístico del jugador ha sido impresionante rompiendo todo tipo de récords. Se convirtió en el jugador más joven en vestir la camiseta de su selección en Copa Oro, de hecho fue titular en la final en la que México se impuso sobre Estados Unidos, aparte se transformó en el jugador más joven en marcar un gol en la liga mexicana con apenas 15 años.

Gilberto Mora podría jugar tres mundiales diferentes en menos de un año, ya está jugando el sub 20, con toda seguridad jugará el de mayores y por edad podría jugar el mundial sub 17 en el que México también está clasificada.