¿Quién es Tobías Moi? El aporte colombiano en la selección de Noruega Sub 20

Continúan las emociones del Mundial Sub-20 que ha dado de qué hablar en estos momentos en busca de sellar las respectivas clasificaciones para los octavos de final. Justamente, la Selección de Colombia tuvo su partido con su similar de Noruega en un empate que terminó sin goles y que los colombianos pudieron encaminar con la segunda victoria por la cantidad de llegadas y tiros en el palo.

Sin embargo, Noruega mantuvo los ceros y todo terminó en una división de puntos entre los líderes del Grupo F. En las filas noruegas estaba un jugador de 19 años que pudo haber estado en el radar de la Selección Colombia, siendo uno de esos casos de jóvenes que tienen sangre de otros países.

En este caso, se trata nada más ni nada menos que de Tobías Saliou Moi. El lateral derecho nació en Noruega el 3 de marzo de 2006 y en su corta trayectoria ha jugado en el Viking de su país y ahora está en calidad de cedido en el Asane hasta el 31 de diciembre de 2025.

Tobías Moi tiene sangre colombiana en una historia sumamente curiosa, dado que su mamá es colombiana y fue adoptada por una familia de Noruega. Su madre nación en Medellín, Antioquia. Aunque Moi quiere saber de dónde provino su familia materna, el jugador de 19 años todavía no conoce Colombia ni tampoco maneja el español.

“SOY 50% COLOMBIANO. MI MADRE ES DE MEDELLÍN”; TOBÍAS MOI

Desde que empezó el Mundial Sub-20 hay millones de historias de vida que se van conociendo. En 2011 la selección de Francia que vino a Colombia contó con Kalidou Koulibaly que luego tomó la decisión de jugar con Senegal y no continuar con los franceses. Esto mismo podría suceder con el caso de Tobías Moi que podría tomar a Colombia, o hasta la selección senegalesa a diferencia de Noruega.

Su padre es de Senegal, mientras que en declaraciones con Sports Fan, el noruego de 19 años afirmó que, “yo soy 50% colombiano. Mi madre es de Colombia, de Medellín. Ella es adoptada de Colombia así que ahora juego para Noruega, pero tengo algo de colombiano en la sangre”.

Aunque Noruega es su casa y quiere seguir representando a la selección nórdica, Colombia le puede abrir las puertas. Además, sentenció que en algún momento le gustaría ir al país de su madre y conocer de dónde vino. Tampoco habla fluido el español, “no conozco, nunca he estado en el país (Colombia), pero realmente me gustaría ir”.

Reconoció que el partido contra Colombia iba a ser muy especial para él y, afortunadamente, Tobías Moi, quien arrancó como suplente, alcanzó a ingresar sobre los 62 minutos reemplazando a Kasper Sætherbø.