¿Quiénes son los campeones actuales del Mundial sub 20?

Se viene un nuevo torneo de fútbol organizado por la FIFA, se trata del Mundial de la categoría Sub-20, competencia orbital que dará comienzo a partir de este sábado 27 de septiembre y tendrá su desenlace hasta el próximo domingo 19 de octubre.

El certamen en el que participarán un total de 24 selecciones y donde aparecen representantes sudamericanos como Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Colombia, no tendrá en esta edición la presencia de un importante equipo.

