Vie, 26/09/2025 - 19:39
¿Quiénes son los campeones actuales del Mundial sub 20?
El certamen orbital es dominado en su palmarés por selecciones de Sudamérica.
Se viene un nuevo torneo de fútbol organizado por la FIFA, se trata del Mundial de la categoría Sub-20, competencia orbital que dará comienzo a partir de este sábado 27 de septiembre y tendrá su desenlace hasta el próximo domingo 19 de octubre.
El certamen en el que participarán un total de 24 selecciones y donde aparecen representantes sudamericanos como Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Colombia, no tendrá en esta edición la presencia de un importante equipo.
Selección de Sudamérica no podrá defender el título en el Mundial Sub-20 del 2025
Y es que, en el anterior certamen de esta categoría disputado en el año 2023 en territorio argentino, la Selección de Uruguay le ganó el partido de la final a Italia con un marcador de 1-0, conquistando así su primer título en un Mundial Sub-20.
Pese al buen recuerdo que tiene la ‘Celeste’ en aquel campeonato mundial, el conjunto charrúa no podrá defender el título luego de no poder clasificar al certamen orbital que se disputará en Chile este 2025, así que habrá nuevo campeón en esta edición y otras selecciones podrán pelear por ese trofeo, donde varios equipos sudamericanos llegan como favoritos.
Palmarés del Mundial Sub-20 de la FIFA
Un torneo históricamente dominado por equipos sudamericanos, pues Argentina es el máximo ganador de títulos con 6 conquistas, seguido de cerca por la Selección de Brasil con 5 trofeos, conjuntos que superan en gran margen a los demás.
Completando el podio aparecen las selecciones de Portugal y de Serbia, que tienen dos títulos cada uno, mientras que la Selección Colombia buscará por primera vez coronarse campeón en este certamen orbital, que tiene otros países con un trofeo en sus vitrinas, tales como Uruguay, Francia, Inglaterra, Ghana, Rusia, España, Ucrania y Alemania.
