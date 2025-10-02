Cargando contenido

Colombia define la clasificación en la última fecha del Mundial Sub 20
FCF
Mundial Sub 20
Se complica la clasificación: próximo rival de Colombia en el Mundial Sub 20

La Selección Colombia no pudo concretar su clasificación anticipada y definirá todo en la última jornada.

La primera fase del Mundial Sub 20 está a punto de llegar a su fin y la Selección Colombia todavía no ha podido concretar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia tras problemas en el marco de la segunda fecha enfrentando a Noruega. 

Colombia se terminó repartiendo los puntos con los noruegos tras un empate sin goles en el Estadio Fiscal de Talca, lo que dejó a cada uno de los equipos con cuatro unidades y esperando a la definición de la tercera jornada en la que se medirán ante la Selección de Nigeria. 

Colombia se medirá ante Nigeria en la última fecha del Mundial Sub 20

El equipo comandado por el estratega, Cesar Torres, pasar por un buen momento en la competencia mundialista y sigue con el sueño latente de seguir avanzando para darle una nueva celebración a los más de 50 millones de colombianos. 

Colombia debutó de buena manera con victoria ante Arabia Saudita, pero se le complicó la clasificación recibiendo a Noruega, por lo que tendrá que esperar hasta lo que ocurra en la última jornada contra Nigeria, de la cual también se tendrá que esperar por lo que ocurra en el duelo contra Arabia. 

 

Aún así, la 'tricolor' sigue dependiendo de sí misma para quedarse con un cupo en los octavos de final del Mundial si logra sumar de a tres puntos el domingo 5 de octubre ante los nigerianos, sobre las 18:00 hora Colombia. 

Tabla de posiciones del Grupo F de la Selección Colombia  

  1. Colombia: 4 puntos /  +1
  2. Noruega: 4 puntos / +1
  3. Arabia Saudita: 0 puntos / -1
  4. Nigeria: 0 puntos / -1
