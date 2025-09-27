Se inauguró el Mundial sub 20 en Chile: estos son los mejores momentos

Su inclusión fue parte del tributo a la historia del balompié nacional que fue pensado para esta ceremonia simbólica y breve, con un protagonismo acentuado del fútbol y el espectáculo con foco en el lema del torneo “Creando Leyendas”.



En la misma sintonía tocó la banda de punk rock chilena Los Miserables, con más de 30 años de trayectoria, quienes interpretaron su emblemática canción "El Crack" de su disco “Pasión de Multitudes” en la que mezclan la ilusión de este deporte con una crítica social.



Junto a ellos cantó Cari Monteci, quien también es futbolista chilena, y compuso el tema “Métele”, que es el himno oficial de La Roja femenina.

Para cerrar el evento se presentó la canción oficial del torneo “El alma en la cancha (olé, olé, olé)”, un tema con toque latino, interpretada por Shirel, la nueva cara del pop chileno que surgió del concurso “The Voice Chile” en 2016, junto a la compañía de danza Dillas Crew y los animadores de Mundo Freestyle.



En la tribuna estuvieron el presidente chileno Gabriel Boric con su hija nacida hace tres meses, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Pablo Milad, y el líder de la Conmebol, Alejandro Domínguez.



En representación de FIFA estuvieron Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros; y Roberto Grassi, encargado de los torneos juveniles del organismo y representante directo del presidente Gianni Infantino, que vendrá a la final el 19 de octubre.



Esta es la segunda vez que Chile alberga un Mundial Sub-20, tras la edición de 1987, ganada por la extinta Yugoslavia de Robert Prosinecki y Davor Suker.



Chile es el país que más veces ha sido anfitrión de Copas del Mundo en Sudamérica sumando todas las categorías. Con esta cita, suma cinco superando a gigantes como Brasil y Argentina.