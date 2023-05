Se siguen cayendo nombres para el mundial sub 20; Selección Colombia pierde a otro jugador clave

Más bajas para la Selección Colombia de cara al mundial Sub 20 que se disputará en Argentina dentro de pocos días.

El primero en la lista de ausentes es el delantero de Millonarios, Oscar Cortés, quien no recibió el aval de los azules para estar en el campeonato juvenil, teniendo en cuenta que no es una obligación para los clubes prestar a los futbolistas.

Vea también: Un viejo conocido volvería a la Selección: sería DT de la sub 23 y nombrado director deportivo

Al nombre de Cortés se sumaría otro jugador que era ficha clave en la convocatoria del técnico Héctor Cárdenas, teniendo en cuenta su experiencia y la liga donde juega.

Se trata de John Jáder Durán, del Aston Villa de la Premier League, quien en definitiva no tendría luz verde por parte del equipo de Birmingham en su objetivo de concentrarse con el seleccionado colombiano.

Así lo informó Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2 este lunes 1 de mayo, señalando que es casi un hecho la ausencia de Durán con la Selección Colombia para el mundial Sub 20.

Le puede interesar: “Aquí serás leyenda”: hacen ‘ojitos’ a James para que llegue a legendario equipo del fútbol mundial

"Durán no va. No es solamente Cortés el que se cae. Ayer me decían desde la Federación que todavía había un hilo de esperanza. Por eso la convocatoria de mañana podría tener 25 jugadores, aunque solamente se pueden llevar 21, tres arqueros, y ahí meterlo. Como también de pronto meter a Cortés si Millonarios afloja", dijo el director de Planeta Fútbol.

La Selección Colombia sub 20 hace parte del grupo C del mundial de la categoría. El próximo 21 de mayo debutará enfrentando a Israel; tres días después jugará ante Japón y luego cerrará la fase de grupos contra Senegal.