Oficial: Millonarios anunció decisión con Óscar Cortés para el Mundial sub 20

Horas antes de la oficialización de la convocatoria de la Selección Colombia para el Campeonato Mundial sub 20 de la FIFA, se confirmó que el extremo Óscar Cortés no será prestado por Millonarios para el torneo; el club lo confirmó.

Pues luego de tantas vueltas que hubo en el caso Óscar Cortés acerca de si jugaría o no el Mundial, este domingo se hizo oficial por parte de Millonarios que el deportista resulta clave en los objetivos trazados para esta temporada y por ende no será cedido a la Selección Colombia sub 20.

La decisión no tendrá intervención alguna en el negocio que Millonarios ya adelantó para vender el futbolista -que era lo que se temía, y por ello se veía el Mundial como una 'vitrina'-, pues se estima que Cortés llegará al fútbol europeo a mitad de año.

Así las cosas, y apoyados en la importancia que tiene Óscar Cortés en el funcionamiento de Millonarios, la dirigencia -encabezada por el máximo accionista, Gustavo Serpa- ha tomado la decisión de retener al extremo en el plantel de cara a los cuadrangulares semifinales y lo que resta de fase de grupos de Copa Sudamericana.

Oficial: Millonarios no prestó a Óscar Cortés a la Selección Colombia para el Mundial sub 20

"Millonarios FC informa que, después de haber conversado con el jugador y teniendo en cuenta los objetivos deportivos del semestre que son buscar el título de Liga y avanzar de fase en Sudamericana, considera que Óscar Cortés es fundamental en la obtención de estos por lo cual debe permanecer en Millonarios", informó el club a través de su cuenta de Twitter este domingo en la noche.

Consecuentemente, Cortés continuará defendiendo los colores de Millonarios durante el Mundial sub 20 que se disputará en Argentina, y al cual la Selección avanzó con el aporte del deportista nacido en Tumaco (Nariño).

Cabe recordar que tanto Millonarios como cualquier otro equipo dueño de los derechos deportivos de los jugadores que sean convocados a la Selección Colombia para el Mundial sub 20 tiene la autoridad para decidir si lo cede o no, sin incurrir en alguna falta.