Selección Colombia: confirman titular contra Arabia HOY por el Mundial sub 20

La Selección Colombia de César Torres debuta este lunes 29 de septiembre por la Copa del Mundo sub 20, y lo hará frente a Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca (Chile). Será la primera prueba de fuego para el combinado nacional a la cual llega como favorito.

Luego de varios días en Chile, y pese a haber entregado tarde el listado de 21 convocados, el entrenador de la Selección Colombia parece tener claridad acerca de los once futbolistas que serían inicialistas en el juego contra los saudíes.

Se espera que el seleccionador de la Tricolor no realice mayores modificaciones respecto al equipo que viene de tener una muy buena presentación en el Campeonato Sudamericano que se disputó en Venezuela a inicio de año.

Posible titular de Colombia contra Arabia Saudí HOY

Según explicó el analista Carlos Antonio Vélez en 'Palabras Mayores', la titular de la Selección Colombia será con: Jordan García; Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Weimar Vivas, Juan Arizala; Luis Landázuri, Kener González, Jordan Barrera, Óscar Perea; Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.