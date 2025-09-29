Actualizado:
Selección Colombia: confirman titular contra Arabia HOY por el Mundial sub 20
La Tricolor integra el grupo F de la cita orbital que se disputa en Chile.
La Selección Colombia de César Torres debuta este lunes 29 de septiembre por la Copa del Mundo sub 20, y lo hará frente a Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca (Chile). Será la primera prueba de fuego para el combinado nacional a la cual llega como favorito.
Luego de varios días en Chile, y pese a haber entregado tarde el listado de 21 convocados, el entrenador de la Selección Colombia parece tener claridad acerca de los once futbolistas que serían inicialistas en el juego contra los saudíes.
Se espera que el seleccionador de la Tricolor no realice mayores modificaciones respecto al equipo que viene de tener una muy buena presentación en el Campeonato Sudamericano que se disputó en Venezuela a inicio de año.
Posible titular de Colombia contra Arabia Saudí HOY
Según explicó el analista Carlos Antonio Vélez en 'Palabras Mayores', la titular de la Selección Colombia será con: Jordan García; Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Weimar Vivas, Juan Arizala; Luis Landázuri, Kener González, Jordan Barrera, Óscar Perea; Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.
El partido de este lunes es clave, pues resulta el menos complicado, sobre el papel, atendiendo que las otras dos rivales de la zona de Colombia serán Nigeria y Noruega. Además, un triunfo le permitiría a la Tricolor 'poner un pie' en los octavos de final.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema de competición indica que el Mundial Sub-20 mantendrá su formato. A los octavos de final avanzarán las dos mejores selecciones de cada grupo, junto con las cuatro mejores terceras de la clasificación general, lo que asegura que 16 equipos continúen en carrera tras la fase inicial.
En lo que respecta al calendario, el torneo se disputará en un lapso de poco más de tres semanas. La cita comenzó el pasado sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 19 de octubre, un periodo en el que se concentrará la atención del mundo futbolístico juvenil.
Hora y canal para ver Colombia vs Arabia Saudita este lunes 29 de septiembre
El partido Colombia vs Arabia Saudita por la primera fecha de la Copa del Mundo sub 20 se disputará este lunes 29 de septiembre a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana) y se podrá ver por Canal RCN y la App del Canal RCN; también será transmitido por La FM y sus emociones se podrán seguir en Antena2.com.
