Selección Colombia confirmó reemplazo de Simón García vs España

La definición del Mundial Sub-20 está a la vuelta de la esquina y la Selección Colombia se cita con la historia en un partido que se repite en las fases finales frente a su similar de España. Sin duda alguna, no va a ser fácil, pero el combinado colombiano cuenta con el plus de venir invicta a esta instancia, mientras que los españoles cayeron en el debut frente a Marruecos.

Colombia ha demostrado ser uno en el sector ofensivo y otro en la parte defensiva. Los delanteros han dado golpes grandes a las rivales, mientras que los defensores siguen generando dudas inmensas que han sido aprovechadas por sus rivales. César Torres afirmó que la presión será clave atosigando a España en cada momento y cuando se pierda el balón, responder con una presión alta.

Infortunadamente, para este partido de cuartos de final ante España, la Selección Colombia no podrá contar con uno de sus pilares más grandes a lo largo de los cuatro juegos disputados. Se trata nada más ni nada menos que de Simón García, zaguero central de Atlético Nacional que vio la tarjeta amarilla, la segunda en el torneo.

Ante esta situación con la sanción de Simón García en este encuentro, aparece la gran duda de quién será el reemplazo del defensor central que regresaría en caso de clasificar a las semifinales. César Torres ya lo tiene claro y ya reveló quién estará junto con Yeimar Mosquera en la zaga central.

JULIÁN BAZÁN, EL REEMPLAZO DE SIMÓN GARCÍA

La sanción de Simón García afecta bastante, dado que es el gran líder en la zaga defensiva de Colombia. Es el principal hombre que le da salida a la selección desde atrás, mientras que Yeimar Mosquera es más un perfil de rechazar balones y despejarlos para cortar el peligro.

Entre las opciones que tiene César Torres están Julián Bazán que ha estado en todo el proceso y Weimar Vivas del Red Bull Bragantino de Brasil. Estos son los dos centrales que tiene como posibles reemplazos de Simón García. Sin embargo, César ya se habría decidido por el zaguero que estará al lado de Yeimar Mosquera frente a España.

}Se trata de Julián Bazán, el defensor central del Deportivo Pereira que tiene características similares a las de Yeimar Mosquera. Es un jugador de más corte que de generar salida desde atrás. Con perfil derecho y una importante estatura de 1,83, Bazán será el encargado de transmitirle seguridad al equipo tras la baja sensible.

BAZÁN LE GANÓ LA POSICIÓN A WEIMAR VIVAS

Cuando se generó la tarjeta amarilla de Simón García sobre los 40 minutos del primer tiempo, esta situación hizo pensar bastante a César Torres con el posible reemplazo. Weimar Vivas o Julián Bazán para formar la zaga central con Yeimar Mosquera.

De hecho, en el segundo tiempo, Colombia se cerró con la entrada de los dos centrales para hacer un cerrojo contra Sudáfrica. Julián Bazán y Weimar Vivas ingresaron y a partir de ahí se habría sacado conclusiones para dar con el reemplazo.

Weimar Vivas es un defensor central de 18 años con un 1,85 metros de estatura. Solo ha jugado seis partidos, menos que Julián Bazán y esto habría hecho que el entrenador caleño se decante por el defensor del Deportivo Pereira.