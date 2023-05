Selección Colombia: detalles de la convocatoria para el Mundial sub 20

La expectativa en Colombia por la convocatoria para el Mundial sub 20 es alta, pues luego de la buena presentación en el Sudamericano realizado a inicios de año, se estima que la Tricolor es una favorita a ser protagonista en la primera fase, avanzando así a octavos de final.

No obstante hay algunos problemas para el seleccionador Héctor Cárdenas en vista de los jugadores que no serían prestados por sus clubes para la cita orbital; por ello, es clave esperar hasta 'último momento' para conocer si podrá contar o no con algunas de las figuras.

Vea también: Selección Colombia sub 20 sigue sumando bajas: tercer jugador que no será prestado por su club

Selección Colombia: ¿Cuántos jugadores convocará Héctor Cárdenas para el Mundial sub 20?

En principio se emitirá un listado con 30 futbolistas preseleccionados para el Mundial sub 20, como prevención ante los casos de los jugadores que no serán prestados. Posteriormente la convocatoria se reducirá a 21 nombres (tres arqueros y 18 de campo).

¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia sub 20 para el Mundial?

Se estima que el listado inicial de 30 jugadores sea confirmado durante este martes 2 de mayo; sin embargo, el plazo límite para presentar a los 21 futbolistas que representarán al país será el viernes 5 de este mes.

Le puede interesar: Gamero abre la puerta para que otro jugador vaya al Mundial sub 20: "No tendremos inconvenientes"

Cabe recordar que en caso de presentarse alguna lesión o imprevisto con un futbolista antes de iniciar la Copa del Mundo, podrá haber modificaciones sobre el listado oficial de convocados; pero una vez inicie el torneo, no habrá cambio alguno en al concentración.