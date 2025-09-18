Selección Colombia sub 20: dos bajas confirmadas por indisciplina

La Selección Colombia sub 20 viene de adelantar un par de amistosos ante Paraguay y ahora el entrenador César Torres está por entregar la lista de 21 convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Chile a partir del 27 de septiembre.

Puede leer: Los últimos 5 equipos colombianos que jugaron 'semis' de Sudamericana

Para el 'campamento' en Paraguay, fueron citados 25 futbolistas, por lo que parte como una obligación que sean excluidos al menos cuatro jugadores para el Mundial, y ya se conoció sobre dos que fueron relegados debido a faltas disciplinarias.

Jugadores de la Selección Colombia sub 20, castigados por indisciplina

Los futbolistas Keimer Sandoval Rodríguez y John Edwin Montaño Preciado fueron excluidos de la Selección Colombia sub 20 por actos de indisciplina, razón por la que no disputarán la Copa del Mundo sub 20. Ambos ya fueron separados de la plantilla.

Infortunadamente los dos jugadores ya citados realizaron actos indebidos en la concentración de la Selección Colombia, razón por la cual el seleccionador César Torres decidió no contar con ellos.