Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 07:49
Selección Colombia sub 20: dos bajas confirmadas por indisciplina
Este jueves 18 de septiembre se conocerá la convocatoria para el Mundial sub 20.
La Selección Colombia sub 20 viene de adelantar un par de amistosos ante Paraguay y ahora el entrenador César Torres está por entregar la lista de 21 convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Chile a partir del 27 de septiembre.
Puede leer: Los últimos 5 equipos colombianos que jugaron 'semis' de Sudamericana
Para el 'campamento' en Paraguay, fueron citados 25 futbolistas, por lo que parte como una obligación que sean excluidos al menos cuatro jugadores para el Mundial, y ya se conoció sobre dos que fueron relegados debido a faltas disciplinarias.
Jugadores de la Selección Colombia sub 20, castigados por indisciplina
Los futbolistas Keimer Sandoval Rodríguez y John Edwin Montaño Preciado fueron excluidos de la Selección Colombia sub 20 por actos de indisciplina, razón por la que no disputarán la Copa del Mundo sub 20. Ambos ya fueron separados de la plantilla.
Infortunadamente los dos jugadores ya citados realizaron actos indebidos en la concentración de la Selección Colombia, razón por la cual el seleccionador César Torres decidió no contar con ellos.
Es pertinente recordar que Keimer Sandoval Rodríguez es un defensa de 20 años (3 de septiembre de 2025), cuyos derechos deportivos son propiedad de Real Betis de España, pero actualmente se encuentra cedido en Estrella Roja de Belgrado, Serbia.
John Edwin Montaño Preciado, de 18 años (4 de octubre de 2006), es canterano de Independiente Medellín y actualmente se desempeña en el Lommel Sk de la primera división de Bélgica.
Le puede interesar: Ex técnico de James descartó llegar a la Liga Betplay: "a Colombia no"
Debido a que este jueves 18 de septiembre se cumple el plazo para anunciar la convocatoria para el Mundial sub 20, se espera que en la tarde se haga oficial el listado de 21 futbolistas de Selección Colombia por parte de César Torres.
Partidos de la Selección Colombia en el Mundial sub 20
La Selección Colombia hace parte del grupo F de la Copa del Mundo sub 20, y debutará el 29 de septiembre ante Arabia Saudita, el jueves 2 de octubre se medirá con Noruega, y el domingo 5 se enfrentará con Nigeria.
Audio
Dos futbolistas de la Selección Colombia sub 20, excluidos por indisciplina
0:27 5:25
Fuente
Antena 2