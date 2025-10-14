Selección pierde joya en ‘semis’ del Mundial Sub 20: la FIFA lo avaló

Poco a poco, el Mundial Sub 20 está entrando en fases finales en busca de definir al campeón y a la selección que puede desbancar a Uruguay, quien conquistó el título en el 2023. Dos años más tarde, una nación sudamericana puede dar el golpe otra vez, dado que Colombia y Argentina se enfrentan en las semifinales.

En ese orden de ideas, sí o sí va a ver una selección de Sudamérica, con una Argentina que no pudo tener a Franco Mastantuono o a Claudio Echeverri en sus filas, dado que ni el Real Madrid ni el Bayer Leverkusen prestaron a los delanteros para este Mundial.

Y es que, pese a que es un Mundial avalado por la FIFA, los clubes no tienen la obligación de prestar a sus jugadores, puesto que la Copa del Mundo no hace parte del calendario de Fechas FIFA. En ese sentido, las selecciones salen perdiendo con la imposibilidad de tener a sus grandes figuras.

Francia enfrenta a Marruecos en la llave de las semifinales, pero la selección francesa lo hará sin una de sus grandes figuras que ha dado de qué hablar, sobre todo en el juego de los cuartos de final contra Noruega.

CLUB PIDIÓ DE VUELTA A UNA FIGURA DE FRANCIA EN PLENA SEMIFINAL DEL MUNDIAL SUB-20

La selección de Francia quería tener en sus filas al delantero Saïmon Bouabré, pero como los clubes tienen la última palabra en las convocatorias de selecciones, su equipo, Neom de Arabia Saudita no lo prestó para la fase de grupos. Los ‘Bleus’ pasaron a los octavos de final, fase en la que sí estuvo el delantero que surgió en el Mónaco.

El delantero se estrenó contra Japón en la serie de los octavos de final en donde sumó 67 minutos y no tuvo la pegada deseada para romper los ceros en un difícil partido que se decidió al último minuto del extra-tiempo. Por su parte, en los cuartos de final, Saïmon Bouabré se vistió de héroe contra Noruega.

Saïmon volvió a aparecer desde la titular con Francia enfrentando a Noruega gracias a que su club lo prestó para lo que restaba del Mundial, o, por lo menos, eso era lo que se esperaba. El delantero del Neom marcó los dos goles para superar a los noruegos con un marcador de 1-2. Con sus anotaciones y su presencia en la cancha, lograron clasificar para la semifinal en donde se verán con Marruecos.

Sin embargo, genera mucha curiosidad que su equipo lo pidió de vuelta, de acuerdo con el periodista español, Andrés Onrubia que señaló que, como no es un torneo en Fecha FIFA, el equipo puede hacer esto, dejando a Francia sin una de sus grandes figuras que apenas pudo sumar minutos en cancha desde los octavos de final.

En ese sentido, Saïmon Bouabré se perderá el partido de la semifinal y la final en caso de clasificar, o bien, el juego del tercer y cuarto puesto si queda eliminado en manos de Marruecos.