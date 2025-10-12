Sensible baja de Argentina para enfrentar a Colombia en el Mundial sub 20

Ninguno de los goleadores estará presente

La regla de la acumulación de amarillas cada vez parece más ridícula, que saquen 2 tarjetas amarillas en 5 partidos es muy fácil, sobre todo teniendo en cuenta la intensidad con la que se juega un Mundial, pero hasta que no cambien la regla toca sufrir las consecuencias. Consecuencias que tendrán Colombia y Argentina de cara a semifinales.

La selección colombiana no contará con Carlos Sarabia ni con el máximo goleador del torneo Néiser Villarreal, mientras que los argentinos pierden a Carrizo por acumulación y a Montoro por lesión. Dos bajas sensibles de lado y lado que afectan el espectáculo. Más allá de eso confiamos en el equipo dirigido por Torres para que nos lleven a nuestra primera final de un Mundial en la historia del futbol, recordemos que ya estuvimos en una semifinal en 2003 pero perdimos con España en un equipo en el que la figura era nada menos que Andrés Iniesta.