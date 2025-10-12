Actualizado:
Sensible baja de Argentina para enfrentar a Colombia en el Mundial sub 20
La selección argentina sufre una sensible baja para las semifinales.
Colombia y Argentina se medirán en las semifinales del Mundial sub 20, el conjunto dirigido por César Torres llega tras vencer 3-2 a España en uno de los mejores partidos del torneo mientras que la albiceleste llega tras vencer cómodamente a México 2-0.
La acumulación de amarillas se vuelve a hacer presente para este partido y ambos equipos perderán a sus figuras para el partido.
Ninguno de los goleadores estará presente
La regla de la acumulación de amarillas cada vez parece más ridícula, que saquen 2 tarjetas amarillas en 5 partidos es muy fácil, sobre todo teniendo en cuenta la intensidad con la que se juega un Mundial, pero hasta que no cambien la regla toca sufrir las consecuencias. Consecuencias que tendrán Colombia y Argentina de cara a semifinales.
La selección colombiana no contará con Carlos Sarabia ni con el máximo goleador del torneo Néiser Villarreal, mientras que los argentinos pierden a Carrizo por acumulación y a Montoro por lesión. Dos bajas sensibles de lado y lado que afectan el espectáculo. Más allá de eso confiamos en el equipo dirigido por Torres para que nos lleven a nuestra primera final de un Mundial en la historia del futbol, recordemos que ya estuvimos en una semifinal en 2003 pero perdimos con España en un equipo en el que la figura era nada menos que Andrés Iniesta.
Cuando se enfrentan Colombia y Argentina
Colombia y Argentina se enfrentan en una semifinal que promete intensidad, ya que ambos equipos llegan invictos al torneo y con trayectorias contundentes. Argentina viene con seis triunfos consecutivos bajo el mando de Diego Placente, aunque afronta ausencias sensibles como las de Álvaro Montoro y Maher Carrizo. Por su parte, Colombia también llega con un récord destacado: además de eliminar en cuartos a España gracias al triplete de Néiser Villarreal, deberá rearmarse ante las bajas de Villareal y Sarabia, aunque recupera al defensor Simón García para reforzar su zaga. El duelo se jugará el miércoles 15 de octubre a las 6:00p.m. hora colombiana en el Estadio Nacional de Santiago.
