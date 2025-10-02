Sudáfrica vs Nueva Caledonia EN VIVO, 2 de octubre: hora y canal Mundial Sub 20

Nueva fecha del Mundial Sub-20 para dos selecciones que están sumamente necesitadas a la espera de poder sellar la clasificación para los octavos de final. Por un lado, Sudáfrica que arrancó su debut con una derrota por la mínima, mientras que Nueva Caledonia en su debut cayó goleado.

Francia se convirtió en el primer enemigo de Sudáfrica en un partido en el que los europeos lograron vencer a los africanos con un marcador de 2-1. Los sudafricanos acortaron distancias con una anotación de penal a través de Jody Lee Ahshene. Aunque ese gol era el empate, los franceses dieron el golpe a falta de diez minutos para el final.

Por otro lado, Nueva Caledonia sufrió más de la cuenta en su debut enfrentando nada más ni nada menos que a Estados Unidos en un partido que se empezó a definir desde los primeros minutos con una goleada estadounidense que sacó el juego adelante con un 9-1. Los neocaledonios lograron marcar con Wapae Antoine Rene Simane.

A QUÉ HORA Y DÓNDE PUEDE VER LA SEGUNDA FECHA DEL MUNDIAL SUB-20 ENTRE SUDÁFRICA VS NUEVA CALEDONIA ESTE JUEVES 2 DE OCTUBRE

El partido entre Sudáfrica contra Nueva Caledonia en duelo de necesitados en este Mundial Sub-20 se dará a segundo turno justo después del juego del Grupo E entre Estados Unidos y Francia que abrieron la jornada. Este jueves 2 de octubre, sudafricanos y neocaledonios se ven las caras a partir de las 6 de la tarde en hora de Colombia. Se podrá ver el juego por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.