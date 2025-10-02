Actualizado:
Torres se confía tras empate ante Noruega a pesar de no clasificar aún
César Torres no se mostró inconforme tras el empate ante Noruega que no les permitió clasificar anticipadamente a octavos.
La fase de grupos del Mundial Sub 20 está a punto de llegar a su fin y en el marco de la fecha 2 la Selección Colombia se volvió a robar el protagonismo junto a la de Noruega tras un empate sin goles, pero con bastantes emociones en el Estadio Fiscal de Talca.
La 'tricolor' llegaba a este encuentro como la favorita tras el buen rendimiento deportivo previo que se había visto en el debut ante la Selección de Arabia Saudita y a la cual si le logró sumar de a tres unidades. Sin embargo, los noruegos se plantearon bastante bien dentro del terreno de juego, cortando varias acciones de gol de los colombianos y protagonizando las suyas, pero al final se terminaron repartiendo los puntos, hecho que no molesta a César Torres.
DT de Colombia sale satisfecho del empate ante Noruega y confía en la clasificación
La Selección Colombia asumió un nuevo reto en la Copa Mundial Sub 20, el cual le pudo dar la clasificación anticipada a la siguiente instancia de la competencia, pero Noruega le terminó arruinando los planes.
Un 0-0 dejó a los fanáticos de ambas escuadras decepcionados, en especial porque se vieron varias ocasiones de gol clara por parte de las dos selecciones, pero las cuales no se pudieron concretar. Aunque este panorama no fue del todo negativo para César Torres, estratega de Colombia que se fue satisfecho con la labor de sus jugadores a lo largo de los 90 minutos y tiene certeza de que el objetivo de clasificar se cumplirá porque poco a poco vienen mejorando deportivamente.
"Sabíamos que el grupo hoy estaba bastante parejo. Hoy la selección jugó mucho mejor, tuvo más la pelota, el control del partido buscó siempre al frente como hacerle daño a noruega. Intentamos hacer variantes, buscar de todos los medios, pero llevamos cuatro puntos, somos líderes del grupo y esto sigue. No tengo nada que reprocharle a los muchachos, seguimos mejorando, hoy hicimos una buena presentación, sumamos un punto, queríamos los tres, pero sigue la motivación altísima."
Próximo partido de Colombia en el Mundial Sub 20
Colombia debutó de buena manera con victoria ante Arabia Saudita, pero se le complicó la clasificación recibiendo a Noruega, por lo que tendrá que esperar hasta lo que ocurra en la última jornada contra Nigeria. La 'tricolor' sigue dependiendo de sí misma para quedarse con un cupo en los octavos de final del Mundial si logra sumar de a tres puntos el domingo 5 de octubre ante los nigerianos, sobre las 18:00 hora Colombia.
