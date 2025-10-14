Actualizado:
Tres bajas de Colombia contra Argentina por el Mundial sub 20
El juego entre suramericanos definirá un clasificado a la final de la Copa del Mundo juvenil.
La Selección Colombia se alista para enfrentar a Argentina por una de las semifinales de la Copa del Mundo sub 20, en un juego programado para el miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago. Los dirigidos por César Torres llegan como favoritos.
Aun así, se trata de un partido en el que Colombia tendrá varias bajas, pues se contempla que tres futbolistas que habitualmente son titulares no podrán jugar contra Argentina buscando el paso a la final del Mundial sub 20 por primera vez en su historia.
Selección Colombia: jugadores que NO estarán contra Argentina
La Selección Colombia no contará con Néiser Villarreal, Carlos Sarabia ni Jordan Barrera en el partido contra Argentina por la semifinal del Mundial sub 20, siendo este un 'dolor de cabeza' para el técnico César Torres, que está analizando los remplazantes.
Villarreal y Sarabia no jugarán debido a que ambos tendrán que pagar fecha de sanción ya que llegaron a dos tarjetas amarillas en el torneo; el delantero las recibió contra Sudáfrica y España, mientras que el lateral las vio ante Noruega y España.
El mediocampista Jordan Barrera no estará en el campo de juego debido a la lesión muscular que viene de sufrir el sábado anterior en el partido contra España. También se trata de una baja sensible, y se espera que se recupere para el séptimo partido.
Remplazos de Néiser, Sarabia y Barrera en Colombia vs Argentina
Todo indica que en lugar de Néiser, Sarabia y Barrera estarán Emilio Aristizábal, Joel Sebastián Romero y José Cavadía, respectivamente. La ilusión del cuerpo técnico pasa porque realmente no se note la ausencia de los futbolistas citados.
Hora y canal para Colombia vs Argentina - Mundial sub 20
El partido entre Colombia y Argentina por las semifinales del Mundial sub 20 se disputará este miércoles 15 de octubre a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Nacional de Santiago. El juego se podrá ver en Canal RCN, App RCN y también transmitirá La FM y Antena2.com.
