Tres colombianos a seguir en el Mundial Sub 20

Con la presencia de las mejores selecciones juveniles del planeta, esta edición del Mundial Sub 20 no solo sirve como vitrina para el talento emergente, sino también para que se les vayan abriendo nuevas puertas a nivel profesional. Desde su inauguración, el campeonato promete estar marcado por estadios llenos, partidos intensos y jóvenes que buscan abrirse camino hacia la élite del fútbol mundial.

Al aproximarse el Mundial Sub-20 de Chile 2025, varios nombres emergen como piezas clave de la Selección Colombia, jugadores cuya proyección y estado de forma los convierten en apuestas fuertes para el desempeño del combinado nacional. Entre ellos, tres sobresalen por su valor, confianza técnica y lo que han mostrado en competencias previas Kener González, Neyser Villarreal y Emilio Aristizábal.

Jugadores más destacados de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20

Las expectativas con estos tres futbolistas son bastante altas tomando en cuenta su presente deportivo aunque no sea netamente en el fútbol internacional, ya que todos militan en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano con destacados equipos que les han permitido brillar de buena manera y llegar a ser tenidos en cuenta para la Copa Mundial Sub 20.