Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 12:28
Tres colombianos a seguir en el Mundial Sub 20
Colombia se prepara para una nueva participación en el Mundial Sub 20 y estos son los tres jugadores a seguir.
Con la presencia de las mejores selecciones juveniles del planeta, esta edición del Mundial Sub 20 no solo sirve como vitrina para el talento emergente, sino también para que se les vayan abriendo nuevas puertas a nivel profesional. Desde su inauguración, el campeonato promete estar marcado por estadios llenos, partidos intensos y jóvenes que buscan abrirse camino hacia la élite del fútbol mundial.
Al aproximarse el Mundial Sub-20 de Chile 2025, varios nombres emergen como piezas clave de la Selección Colombia, jugadores cuya proyección y estado de forma los convierten en apuestas fuertes para el desempeño del combinado nacional. Entre ellos, tres sobresalen por su valor, confianza técnica y lo que han mostrado en competencias previas Kener González, Neyser Villarreal y Emilio Aristizábal.
Jugadores más destacados de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20
Las expectativas con estos tres futbolistas son bastante altas tomando en cuenta su presente deportivo aunque no sea netamente en el fútbol internacional, ya que todos militan en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano con destacados equipos que les han permitido brillar de buena manera y llegar a ser tenidos en cuenta para la Copa Mundial Sub 20.
- Néiser Villarreal es el protagonista de esta nueva historia mundialista para Colombia gracias al historial goleador que tiene con la 'tricolor' y el interés internacional que ha generado lo señalan como delantero a tener muy en cuenta. El jugador, recientemente fue confirmado como futuro refuerzo de Cruzeiro una vez termine su vínculo con Millonarios.
- Kener González está caracterizado por su experiencia en grandes equipos como Inter Palmira y América de Cali, club con el que milita actualmente y donde ha demostrado velocidad, desequilibrio por banda y capacidad para generar opciones ofensivas que lo han convertido en una de las cartas más llamativas del equipo, pero también en su capitán.
- Emilio Aristizábal, hijo de una icónica figura del fútbol colombiano como lo es Víctor Hugo Aristizábal, a quien le heredó su capacidad goleadora y la ha venido demostrando en primera división del FPC con Atlético Nacional y Fortaleza.
Fixture de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20
|Fecha
|Rival
|Partido
|29 de septiembre de 2025
|Arabia Saudita U20
|Colombia vs Arabia Saudita
|2 de octubre de 2025
|Noruega U20
|Colombia vs Noruega
|5 de octubre de 2025
|Nigeria U20
|Nigeria vs Colombia
Fuente
Antena 2