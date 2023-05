Tres particularidades de Eslovaquia, próximo rival de Colombia en el Mundial sub-20

Por primera vez, cinco selecciones sudamericanas jugarán los octavos de final de un Mundial sub-20, tras la clasificación de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay en esta edición de 2023 que se celebra en territorio argentino.

Los emparejamientos en la fase de octavos de final serán: Colombia-Eslovaquia, Brasil-Túnez, Argentina-Nigeria, Gambia-Uruguay y Ecuador-Corea del Sur.

Colombia vs Eslovaquia: Tres particularidades de los europeos

Octavos de final será el nuevo reto para la Selección Colombia y de acuerdo al buen nivel mostrado durante la fase de grupos, los de Héctor Cárdenas deberán pensar ahora en Eslovaquia, una selección con tres particularidades.

La primera es que clasificaron como terceros del grupo B tras ganar un partido (Fiyi 4-0) y perder dos (Ecuador 2-1 y Estados Unidos 2-0).

Por otro lado, es importante resaltar que la gran figura de este equipo es el mediocampista de 19 años Mate Szolgai, quien actualmente pertenece a TK 1914 Samorin, un equipo de la segunda división de Eslovaquia. Es un protagonista del ataque de su equipo y ya ha tenido la oportunidad de anotar varios goles a sus rivales durante esta cita orbital.

Y por último, pero no menos importante, es que este equipo es dirigido por Albert Rusnak, quien no lleva ni siquiera un año en el banquillo de esta selección, pero su experiencia con la categorías inferiores le permitió tener a la sub 20 en esta importante cita deportiva.

El partido entre Colombia y Eslovaquia se disputará este miércoles 31 de mayo a las 12:30 pm (hora Colombia).