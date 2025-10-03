Ucrania sub 20 Vs Paraguay sub 20 EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20

Ucrania Sub 20 llega al enfrentamiento con Paraguay tras un arranque sólido en el Mundial en Chile. Vienen de imponerse sobre Corea del Sur por 2-1, mostrando solidez defensiva y control en el mediocampo. También empataron frente a Panamá, lo que dejó claro que pueden manejar tanto la iniciativa como los momentos en que deban replegarse. Tienen la ventaja de contar con una plantilla con jugadores de clubes europeos, lo que les da cierta experiencia y entendimiento táctico, elementos clave en estos encuentros de grupos.

Paraguay Sub 20 se presenta en este partido con la moral alta luego de un triunfo agónico ante Panamá por 3-2 en su debut, donde supieron reponerse e imponerse en los minutos finales. Además, sus estadísticas muestran un buen desempeño general: han marcado con regularidad, han logrado sumar en sus primeros partidos, y su defensa ha sido relativamente eficiente, aunque hay espacio para mejoras. También se muestran como un equipo fuerte en jugadas de balón parado y con jugadores que pueden cambiar el ritmo en los tramos finales, lo que podría ser determinante si el partido se cierra.