Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 10:56
Ucrania sub 20 Vs Paraguay sub 20 EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20
Ucrania enfrenta a Paraguay en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial sub 20.
Ucrania jugará su último partido de la fase de grupos del Mundial sub 20 frente a Paraguay, los dos equipos del grupo B llegan a este partido con 4 puntos y en la parte alta de la tabla, sin embargo, sin tener asegurada su clasificación necesitan los tres puntos para estar en la siguiente ronda, un empate los clasificaría directo a ambos y los otros dos del grupo tendrían que esperar para meterse como mejores terceros dependiendo de su resultado.
Ucrania Sub 20 llega al enfrentamiento con Paraguay tras un arranque sólido en el Mundial en Chile. Vienen de imponerse sobre Corea del Sur por 2-1, mostrando solidez defensiva y control en el mediocampo. También empataron frente a Panamá, lo que dejó claro que pueden manejar tanto la iniciativa como los momentos en que deban replegarse. Tienen la ventaja de contar con una plantilla con jugadores de clubes europeos, lo que les da cierta experiencia y entendimiento táctico, elementos clave en estos encuentros de grupos.
Paraguay Sub 20 se presenta en este partido con la moral alta luego de un triunfo agónico ante Panamá por 3-2 en su debut, donde supieron reponerse e imponerse en los minutos finales. Además, sus estadísticas muestran un buen desempeño general: han marcado con regularidad, han logrado sumar en sus primeros partidos, y su defensa ha sido relativamente eficiente, aunque hay espacio para mejoras. También se muestran como un equipo fuerte en jugadas de balón parado y con jugadores que pueden cambiar el ritmo en los tramos finales, lo que podría ser determinante si el partido se cierra.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre la selección de Ucrania sub 20 y la selección de Paraguay sub 20 se disputará hoy 3 de octubre de 2025 a partir de las 3:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar a través de la señal en vivo de DGO.
COL, ECU, PER: 3:00p.m.
ARG, URU, PAR: 5:00p.m.
Fuente
Antena 2