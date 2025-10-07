Ucrania vs España EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20 HOY

El Mundial sub 20 entra en su fase definitiva, empiezan las rondas de eliminación directa con un partido entre dos selecciones europeas, Ucrania sub 20 y España sub 20 se enfrentan en busca de un lugar entre las 8 mejores selecciones juveniles del mundo.

La selección española se metió "in extremis" a los octavos de final como la peor tercera clasificada, en un grupo en el que compartió con Marruecos, México y Brasil los españoles sufrieron para poder clasificar, perdieron con los africanos, empataron con los mexicanos y le ganaron en la última fecha a Brasil dando la sorpresa y eliminando a la canarinha en fase de grupos.

Por su lado los ucranianos clasificaron como primeros en su grupo y aún no saben lo que es perder en el torneo, cosechando dos victorias y un empate.