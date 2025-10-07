Ucrania vs España EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20 HOY
España y Ucrania juegan la primera llave de los octavos de final del Mundial sub 20.
El Mundial sub 20 entra en su fase definitiva, empiezan las rondas de eliminación directa con un partido entre dos selecciones europeas, Ucrania sub 20 y España sub 20 se enfrentan en busca de un lugar entre las 8 mejores selecciones juveniles del mundo.
La selección española se metió "in extremis" a los octavos de final como la peor tercera clasificada, en un grupo en el que compartió con Marruecos, México y Brasil los españoles sufrieron para poder clasificar, perdieron con los africanos, empataron con los mexicanos y le ganaron en la última fecha a Brasil dando la sorpresa y eliminando a la canarinha en fase de grupos.
Por su lado los ucranianos clasificaron como primeros en su grupo y aún no saben lo que es perder en el torneo, cosechando dos victorias y un empate.
España Sub 20 llega al duelo con sensaciones mixtas. En sus primeros partidos del Mundial Sub 20 2025 no ha conseguido imponerse, sumando un empate ante México (2-2) una derrota frente a Marruecos (0-2) y una victoria frente a Brasil (0-1). Aunque ha mostrado cierta resiliencia ofensiva, su falta de contundencia en los últimos metros y dificultades para mantener la presión constante pesan como asignaturas pendientes. Ahora, frente a Ucrania, buscarán corregir esos detalles, mejorar su solidez defensiva y recuperar confianza para remontar su desempeño en el torneo.
Ucrania Sub 20 por su parte llega con mejores resultados y mayor estabilidad reciente. Ha conseguido victorias en partidos claves del grupo, por ejemplo derrotando a Corea del Sur (2-1) y manteniendo empate ante la selección de Panamá. Su promedio de goles por partido en este Mundial también ha sido relativamente sólido, lo que les da una ventaja emocional y táctica. Con menor margen de error que España, Ucrania buscará imponer un estilo organizado, confiar en su momento y aprovechar cualquier desequilibrio que les brinde el rival para asegurar un resultado positivo.
Hora y canal para ver el partido
El partido se disputará hoy 7 de octubre de 2025 a partir de las 2:30p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar a través de la señal en vivo de DGO.
COL, ECU, PER: 2:30p.m.
ARG, URU, CHI: 4:30p.m.