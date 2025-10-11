Cargando contenido

[Video] 1,2, 3 para Neiser el delantero pone a Colombia en semifinales
AFP
Mundial Sub 20
Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 17:00

Neiser Villarreal pone el tercero para la selección Colombia.

El delantero surgido de Millonarios fue la gran figura del partido, anotó el tercero que pone a Colombia con un pie en semifinales, tras un balón largo Neiser ganó la posición y definió de gran manera para vencer al guardameta español que venía convirtiéndose en figura. Con este gol Colombia se pone 3-2 y sueña con la clasificación a semifinales. 

Fuente
Antena 2
