[Video] 1,2, 3 para Neiser el delantero pone a Colombia en semifinales

El delantero surgido de Millonarios fue la gran figura del partido, anotó el tercero que pone a Colombia con un pie en semifinales, tras un balón largo Neiser ganó la posición y definió de gran manera para vencer al guardameta español que venía convirtiéndose en figura. Con este gol Colombia se pone 3-2 y sueña con la clasificación a semifinales.