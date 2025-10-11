[Video] Colombia se ilusiona: Néiser abrió el marcador ante España

La jugada la comenzó el jugador Jordan Barrera por el centro del campo, quien se asoció con Óscar Perea que estaba por la banda izquierda y él mismo logró habilitar a Néiser Villarreal y el delantero solo tuvo que tocar la pelota para enviarla sobre el arco español.

El juego de conjunto de la 'tricolor' tuvo una importante mejora en este duelo, saliendo con una propuesta mucho más ofensiva y aprovechando los dos costados del campo. Perea y Canchimbo han tenido mucho trabajo por las bandas del equipo y se ha marcado un ataque distinto de la selección.

Con esta anotación, Néiser Villarreal llegó a tres goles en el campeonato del mundo después del doblete que había marcado en el duelo ante Sudáfrica y se consolida como el goleador del equipo en este campeonato.

Colombia se fue al descanso con esta ventaja de 1-0 y sueña con la posibilidad de estar en las semifinales del Mundial sub-20 que se juega en Chile.