Sáb, 11/10/2025 - 15:54
[Video] Colombia se ilusiona: Néiser abrió el marcador ante España
El delantero suma su tercer gol en el campeonato del mundo.
La selección Colombia se puso en ventaja en el duelo ante España en los cuartos de final del Mundial sub-20, esto después de una jugada colectiva por el costado izquierdo del campo y apareció el delantero Néiser Villarreal para poner en ventaja al equipo 'tricolor'.
La jugada la comenzó el jugador Jordan Barrera por el centro del campo, quien se asoció con Óscar Perea que estaba por la banda izquierda y él mismo logró habilitar a Néiser Villarreal y el delantero solo tuvo que tocar la pelota para enviarla sobre el arco español.
El juego de conjunto de la 'tricolor' tuvo una importante mejora en este duelo, saliendo con una propuesta mucho más ofensiva y aprovechando los dos costados del campo. Perea y Canchimbo han tenido mucho trabajo por las bandas del equipo y se ha marcado un ataque distinto de la selección.
Con esta anotación, Néiser Villarreal llegó a tres goles en el campeonato del mundo después del doblete que había marcado en el duelo ante Sudáfrica y se consolida como el goleador del equipo en este campeonato.
Colombia se fue al descanso con esta ventaja de 1-0 y sueña con la posibilidad de estar en las semifinales del Mundial sub-20 que se juega en Chile.
España vs. Colombia - Mundial Chile Sub 20 - 2025
