Cargando contenido

Joel Canchimbo - Selección Colombia sub 20
Joel Canchimbo - Selección Colombia sub 20
AFP
Mundial Sub 20
Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 18:46

[Video] Colombia sufre primer golpe en la semifinal, Canchimbo salió lesionado

El jugador no pudo continuar tras una lesión en el minuto 34.

Colombia juega la semifinal del Mundial sub 20 frente a Argentina, en un partido muy parejo y que se está presentando muy físico, la selección sufrió un duro golpe. 

Cuando transcurría el minuto 34 de la primera parte Joel Canchimbo, extremo que se ganó la titular en el tercer partido de fase de grupos tuvo que salir lesionado en la semifinal después de un pique corto para ir a presionar. Todo parece indicar que es una lesión muscular y el jugador salió entre lágrimas sobre todo por la impotencia de no poder terminar el partido. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Futbol

Colombia sub 20

Futbol

Argentina Sub 20

Imagen

Mundial sub 20

Imagen

Semifinales

Cargando más contenidos

Fin del contenido