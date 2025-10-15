[Video] Colombia sufre primer golpe en la semifinal, Canchimbo salió lesionado

Colombia juega la semifinal del Mundial sub 20 frente a Argentina, en un partido muy parejo y que se está presentando muy físico, la selección sufrió un duro golpe.

Cuando transcurría el minuto 34 de la primera parte Joel Canchimbo, extremo que se ganó la titular en el tercer partido de fase de grupos tuvo que salir lesionado en la semifinal después de un pique corto para ir a presionar. Todo parece indicar que es una lesión muscular y el jugador salió entre lágrimas sobre todo por la impotencia de no poder terminar el partido.