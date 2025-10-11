Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 16:05
[Video] ¿Era penal? La tarjeta verde dio el primer susto en Colombia vs España
Colombia busca un cupo a semifinales del Mundial sub-20.
La selección Colombia disputó en la tarde de este sábado su partido de cuartos de final del Mundial sub-20 y el rival para esta oportunidad era la selección de España.
Durante el primer tiempo hubo una acción que encendió las alarmas en la 'tricolor' después de que los españoles hicieran uso de la tarjeta verde.
Vea también: Duro golpe para Colombia, Jordan Barrera salió lesionado al minuto 42
Pablo García jugó de taquito el balón y pegó en la mano de Joel Canchimbo, quien continuó con la jugada hasta que los españoles hicieron uso del FVS.
Le puede interesar: [Video] Colombia se ilusiona: Néiser abrió el marcador ante España
El juez fue a revisión, tras el pedido de los españoles. La decisión fue no pitar penalti.
España vs. Colombia - Mundial Chile Sub 20 - 2025
Fuente
Antena 2