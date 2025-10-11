[Video] Néiser le repitió la dosis a España y anotó el segundo

La jugada nació por la banda izquierda con el jugador John Rentería, quien hace algunos minutos había ingresado al partido, quien logró un toque de primera intención dejando en el camino a dos defensores españoles y ahí entró Neyser para empujar el balón y lograr la igualdad.

Es el segundo doblete de Neyser Villarreal en el campeonato del mundo sub-20 que se juega en Chile después de haberlo hecho ante Sudáfrica en la ronda de los octavos de final y ya suma 4 goles, ubicándose en la segunda casilla de la tabla de goleadores de todo el torneo.

El equipo colombiano sigue soñando con la clasificación a las semifinales del torneo que se jugarán el miércoles 15 de octubre en horario todavía por definir, dependiendo la zona de la clasificación.