[VIDEO] Neiser responde en cancha: infernal volea contra el travesaño
El delantero de Millonarios se encontró con el larguero frente a Noruega.
Pese a que Neiser Villarreal lleva mucho tiempo sin competir en partidos oficiales por la no inclusión de Millonarios a lo largo de este segundo semestre del 2025, César Torres decidió convocarlo para el Mundial Sub-20 con la necesidad de tener disponible nada más ni nada menos que el goleador del Sudamericano de la categoría.
Neiser Villarreal marcó ocho tantos y César Torres decidió ponerlo como titular en este segundo partido del Mundial Sub-20 enfrentando a su similar de Noruega. Un partido muy cerrado como era de esperarse y que terminó en ceros durante la primera etapa. Las oportunidades llegaron por los lados de Colombia con Jhon Rentería, pero era imposible vencer al portero europeo.
Esta vez Emilio Aristizábal esperó su lugar en el banquillo, mientras que Neiser esperaba responderle a la confianza del cuerpo técnico que decidieron ponerlo de titular. Justamente, el goleador tumaqueño pudo romper los ceros en la primera parte con un remate cruzado apenas desviado y en el complemento, fue el palo quien negó la oportunidad.
EL INFERNAL DISPARO EN EL TRAVESAÑO DE NEISER VILLARREAL
Y es que, en el segundo tiempo, nada cambió. Neiser Villarreal continuó en el equipo mientras que Emilio esperaba su momento en la cancha. El jugador de Millonarios respondió a la confianza sobre los 54 minutos después de un centro de Óscar Perea por la banda derecha y una volea infernal que pegó en el palo de arriba.
No solo Einar Bøe Fauskanger, portero de Noruega se salió con la suya, sino que el travesaño se convirtió en el aliado de los noruegos y en el principal enemigo de la Selección Colombia. El disparo potente en el área fue devuelto por el palo más largo del arco europeo.
El palo negó la oportunidad más clara de Colombia que necesitaba romper los ceros para quedarse con el liderato en solitario del grupo y para sellar la clasificación para los octavos de final de una buena vez.
COLOMBIA SE SALVÓ POR LA TARJETA VERDE
Para este Mundial de la categoría Sub-20 no hay uso del VAR como tradicionalmente se utiliza. Esta vez, los dos directores técnicos tienen una tarjeta verde que la pueden usar en dos ocasiones y ahí habrá una revisión con un monitor. En la pantalla se ve la acción. Si le dan la razón al entrenador, mantendrá dos posibilidades de revisión.
Justamente, Colombia utilizó una tarjeta verde en el primer tiempo cuando hubo un penal para Noruega. Katia Itzel García decretó al punto penal, pero finalmente, tras la revisión se confirmó que la mano no estaba en posición antinatural.
Fuente
Antena 2