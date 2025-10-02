[VIDEO] Neiser responde en cancha: infernal volea contra el travesaño

Pese a que Neiser Villarreal lleva mucho tiempo sin competir en partidos oficiales por la no inclusión de Millonarios a lo largo de este segundo semestre del 2025, César Torres decidió convocarlo para el Mundial Sub-20 con la necesidad de tener disponible nada más ni nada menos que el goleador del Sudamericano de la categoría.

Neiser Villarreal marcó ocho tantos y César Torres decidió ponerlo como titular en este segundo partido del Mundial Sub-20 enfrentando a su similar de Noruega. Un partido muy cerrado como era de esperarse y que terminó en ceros durante la primera etapa. Las oportunidades llegaron por los lados de Colombia con Jhon Rentería, pero era imposible vencer al portero europeo.

Esta vez Emilio Aristizábal esperó su lugar en el banquillo, mientras que Neiser esperaba responderle a la confianza del cuerpo técnico que decidieron ponerlo de titular. Justamente, el goleador tumaqueño pudo romper los ceros en la primera parte con un remate cruzado apenas desviado y en el complemento, fue el palo quien negó la oportunidad.