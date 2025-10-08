[Video] Sudáfrica aprovechó un penal dudoso y le empató a Colombia

Mfundo Vilakazi marcó el empate de Sudáfrica ante Colombia este miércoles por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20. Luego de varias polémicas, el '10' marcó el 1-1 parcial iniciando el segundo tiempo.

Iniciando el segundo tiempo, hubo una jugada en el área de Colombia, la cual resultó bastante dudosa, pues el portero Jordan García salió a achicar el remate del delantero de Sudáfrica, y este se tiró al piso.

Fue una jugada bastante apretada, y si bien inicialmente el árbitro central decretó penalti, fue llamado por el VAR para revisar, ya que el portero de Colombia reclamaba no haber tocado al rival, inclusive.

Aun así, el penalti fue validado y al cobro fue el mediocampista Mfundo Vilakazi, quien es una de las figuras del cuadro africano. Allí, en el cobro, también hubo polémica, más allá de la decisión posterior fue justa.