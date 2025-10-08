Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 16:00
[Video] Sudáfrica aprovechó un penal dudoso y le empató a Colombia
Se define un clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20.
Mfundo Vilakazi marcó el empate de Sudáfrica ante Colombia este miércoles por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20. Luego de varias polémicas, el '10' marcó el 1-1 parcial iniciando el segundo tiempo.
Puede leer: [Video] Un golazo de Canchimbo pone arriba a Colombia ante Sudáfrica
Iniciando el segundo tiempo, hubo una jugada en el área de Colombia, la cual resultó bastante dudosa, pues el portero Jordan García salió a achicar el remate del delantero de Sudáfrica, y este se tiró al piso.
Fue una jugada bastante apretada, y si bien inicialmente el árbitro central decretó penalti, fue llamado por el VAR para revisar, ya que el portero de Colombia reclamaba no haber tocado al rival, inclusive.
Aun así, el penalti fue validado y al cobro fue el mediocampista Mfundo Vilakazi, quien es una de las figuras del cuadro africano. Allí, en el cobro, también hubo polémica, más allá de la decisión posterior fue justa.
Y es que en el primer impacto, Jordan García atinó el palo al cual iba dirigido el cobro y sacó la pelota, pero de inmediato fue repetido el disparo debido a que el portero no estaba sobre la línea.
En la repetición, el jugador de Sudáfrica hizo un cobro similar, pero el portero colombiano cambió de palo, por lo que se decretó el 1-1 parcial, y a partir de allí Colombia ajustó su estilo de juego.
Le puede interesar: [Video] Angustia en Selección Colombia: Lerma casi lesiona a James
Unos minutos después la Selección Colombia encontró el segundo gol para irse arriba nuevamente en el marcador, esta vez por intermedio de Néiser Villarreal, quien marcó su primera anotación en lo corrido del Mundial.
Video del gol de Sudáfrica contra Colombia por el Mundial sub 20
Fuente
Antena 2