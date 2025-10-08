Actualizado:
[Video] Un golazo de Canchimbo pone arriba a Colombia ante Sudáfrica
A los ocho minutos del primer tiempo empezó a ganar la Tricolor.
Luego de una gran jugada de Óscar Perea, Joel Canchimbo remató y puso a ganar a la Selección Colombia ante Sudáfrica este miércoles 8 de octubre por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20.
Perea tomó la pelota y se abrió al costado izquierdo de la cancha, encaró al lateral por esa zona y enganchó hacia la línea de fondo, tirando un centro algo pasado con la zurda hacia el otro lado.
El balón encontró bien ubicado al extremo del Junior, quien remató de primera con la pierna derecha y puso el balón imposible para el arquero sudafricano, marcando así el primer gol de la jornada.
A su vez, se trata del primer gol de Joel Canchimbo en lo corrido de un Mundial sub 20 en el cual ha sido protagonista, pues se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la Tricolor.
Video del gol de Joel Canchimbo en Colombia vs Sudáfrica
Se hizo justicia, pues si bien apenas habían transcurrido ocho minutos de partido, antes de la jugada de gol hubo una que fue revisada por el VAR, donde el portero sudafricano cometió un penalti pero este finalmente no fue cobrado.
Tras el gol, la Selección Colombia siguió al frente, en procura de un segundo tanto que le permita asegurarse la clasificación a la próxima ronda de la Copa del Mundo.
Cabe recordar que, en caso de avanzar a la próxima fase, la Selección Colombia se medirá en octavos de final con España, combinado que viene de eliminar a Ucrania (1-0).
