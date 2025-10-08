[Video] Un golazo de Canchimbo pone arriba a Colombia ante Sudáfrica

Luego de una gran jugada de Óscar Perea, Joel Canchimbo remató y puso a ganar a la Selección Colombia ante Sudáfrica este miércoles 8 de octubre por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20.

Perea tomó la pelota y se abrió al costado izquierdo de la cancha, encaró al lateral por esa zona y enganchó hacia la línea de fondo, tirando un centro algo pasado con la zurda hacia el otro lado.

El balón encontró bien ubicado al extremo del Junior, quien remató de primera con la pierna derecha y puso el balón imposible para el arquero sudafricano, marcando así el primer gol de la jornada.

A su vez, se trata del primer gol de Joel Canchimbo en lo corrido de un Mundial sub 20 en el cual ha sido protagonista, pues se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la Tricolor.

Video del gol de Joel Canchimbo en Colombia vs Sudáfrica