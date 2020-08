Muñoz habló de sus primeras sensaciones en Genk y de la reunión con la Selección

Tras llegar a Europa, pasar el aislamiento y reunirse con sus nuevos compañeros, Daniel Muñoz espera la fecha del debut oficial con su nuevo club (Genk) y quiere convencer al técnico de que puede cumplir en condición de lateral o de volante, algo que demostró en Atlético Nacional y que ahora, que dio el salto al fútbol europeo, espera replicar para triunfar tal como lo logró en el balompié del país, donde se convirtió en un jugador muy importante.

Le puede interesar: Revelan millonaria cifra que habría perdido Falcao por sus lesiones en Galatasaray

"Las sensaciones son diferentes, ya entrenando y con el balón que es lo que nos gusta a nosotros. Me fue bien jugando, para ser la primera vez después de cuatro meses son muy buenas las sensaciones, mantuve el estado físico que es muy importante y ahora la idea es seguir buscando mi mejor forma para entregar todo a esta institución", arrancó diciendo el futbolista sobre esta primera etapa en Genk, al 'Supercombo del deporte'.

Posteriormente, sobre la posición en la que lo pondrán, afirma: "Jugué de volante, pero también tengo la posibilidad de lateral. Al mister (técnico) le he manifestado que quiero pelear por un puesto en el equipo, él sabe que mi posición natural es lateral pero creo que ustedes me conocen y estoy dispuesto a jugar de volante como también lo hice en Nacional, así que no es nada desconocido para mí. Creo que tengo esa facilidad".

Sobre el equipo con el que se encontró, Muñoz señaló: "Me encontré con un equipo muy joven, lleno de ambición y donde se ve que siempre se sale a ganar. Juego competitivo, intenso y con un gran equipo que seguro peleará este campeonato y vovlerá a llevar a esta institución en torneos continentales".

Y antes de concluir, fue escueto al hablar de la reunión con la Selección: "Eso es algo muy personal, no tenemos permitido dialogar, es algo muy de nosotros y, aunque sí estuve, no puedo hablar más a fondo del tema pues no creo que sea muy conveniente".

Lea también: Rangers se prepara para la salida de Morelos y ya tendría a su sucesor

Después finalizó: "Como jugador, se lo aprendí al 'profe' Osorio, que fue quien puso ese ADN dentro de mí. Yo estoy en disposición de jugar de lateral o de volante, eso ya va en el técnico, en mi posición habitual lo he hecho de la mejor manera posible, pero para nadie es un secreto que como volante marqué más goles, así que para mí no es nada distinto y lo importante es competir por un puesto tanto acá en Genk como en la Selección Colombia y el puesto lo definirá cada entrenador.