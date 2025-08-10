Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 11:29
Muñoz y Lerma hacen historia, campeones de la Community Shield
Los colombianos derrotaron con Crystal Palace a Liverpool en Wembley.
Los futbolistas colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en Inglaterra al ganar este domingo 10 de agosto la Community Shield con la camiseta de Crystal Palace después de derrotar en los lanzamientos desde el punto penal a Liverpool.
El equipo de Muñoz y Lerma sorprendió al remontar en dos ocasiones el marcador, teniendo en cuenta que Liverpool se había ido en ventaja en el minuto 4 con tanto de Hugo Ekitike y en el 21 con anotación de Jeremie Frimpong.
Las águilas igualaron con goles de Jean Philippe Mateta en el 17' y de Ismaila Sarr en el 77''.
CRYSTAL PALACE ARE THE 2025 COMMUNITY SHIELD WINNERS ❤️💙 pic.twitter.com/dXhwOVGbSZ— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025
Dean Henderson, figura en los penales
En los lanzamientos desde el punto penal, Dean Henderson fue la gran figura de Crystal Palace al atajar los cobros de Alexis Mac Allister y Harvey Elliot.
Mohamed Salah también desperdició su cobro al mandar el balón por encima del arco.
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones
Por los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, el lateral derecho fue titular y disputó todo el compromiso.
Muñoz recibió una calificación de 6,9 puntos para el portal internacional SofaScore.
Por otro lado, Jefferson Lerma estuvo en el banco de suplentes, pero fue enviado al terreno de juego en el minuto 85.
Lerma fue calificado con 6,6 unidades.
Fuente
Antena 2