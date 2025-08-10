Muñoz y Lerma hacen historia, campeones de la Community Shield

Los futbolistas colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en Inglaterra al ganar este domingo 10 de agosto la Community Shield con la camiseta de Crystal Palace después de derrotar en los lanzamientos desde el punto penal a Liverpool.

El equipo de Muñoz y Lerma sorprendió al remontar en dos ocasiones el marcador, teniendo en cuenta que Liverpool se había ido en ventaja en el minuto 4 con tanto de Hugo Ekitike y en el 21 con anotación de Jeremie Frimpong.

Las águilas igualaron con goles de Jean Philippe Mateta en el 17' y de Ismaila Sarr en el 77''.