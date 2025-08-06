Muriel selló con triplete la clasificación de Orlando City en Leagues Cup

Orlando City demolió al Club Necaxa con un contundente marcador de 5‑1 el 6 de agosto de 2025, en un duelo clave por la fase de grupos de la Leagues Cup disputado en el Inter&Co Stadium de Florida. Ya con la serie prácticamente asegurada, el conjunto local mostró su mejor versión, con una actuación fundamental de Luis Fernando Muriel, quien marcó un hat‑trick en apenas 16 minutos.

El delantero de la Selección Colombia volvió a brillar en el fútbol estadounidense y no decepcionó al estratega, Óscar Pareja, quien le dio el voto de confianza y este le correspondió anotando nada más y nada menos que tres goles.

Luis Muriel presente con triplete en la Leagues Cup

El partido arrancó con el primer gol de los Leones al minuto 14, obra de Martín Ojeda, que ejecutó con precisión un disparo desde fuera del área tras asistencia de Alex Freeman. A partir de allí, Muriel emergió como protagonista y empezó la lluvia de goles con sabor colombiano.

El primer tanto del goleador de 34 años llegó al minuto 35, de cabeza tras un centro de César Araújo; el segundo fue apenas dos minutos después, también con la testa, esta vez con pase de Iván Angulo; y el tercero, un disparo cruzado desde dentro del área tras una asistencia de Ojeda, cerró el triplete en el cierre de la primera parte.