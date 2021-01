El delantero colombiano Luis Fernando Muriel sigue en racha y este jueves 14 de enero anotó en el triunfo de Atalanta 3-1 sobre Cagliari que le permitió a su equipo clasificar a cuartos de final de la Copa de Italia.

Muriel marcó en su séptimo encuentro consecutivo al minuto 61 después de recibir un pase de Robin Gosens al interior del área y tras ganarse un espacio al interponer su cuerpo con el de un zaguero rival, sorprendió con un remate de zurda que se metió al arco por el palo de la mano zurda del portero contrario.

El colombiano, que comenzó el compromiso como titular, fue determinante en la victoria de Atalanta ya que participó en la jugada que sirvió para que su equipo abriera el marcador por intermedio del ruso Aleksey Miranchuk, luego de desbordar por la banda izquierda y rematar de zurda el balón, que pegó en un rival y le quedó en los pies de Miranchuk, quien con tranquilidad definió.

Posterior al gol de Muriel, en el minuto 64, el croata Boško Šutalo puso cuentas finales en el resultado y sentenció la clasificación del conjunto de Bérgamo al anotar de zurda luego de un centro de tiro de esquina.

🕺🏽 Altro grande gol di #Muriel, che di prima trova l'angolino sul secondo palo!!! 2-1!!!

🕺🏽 Another great goal by Muriel, who first time fires into the top corner!!! 2-1!!!#AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/iGQYjI2aO3