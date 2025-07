"Murió todo": Juan Fernando Quintero rompió relación con el DIM

Juan Fernando Quintero parece no tener muy buena relación con los equipos del fútbol profesional colombiano y tras darse su salida del América de Cali, se conocieron unas nuevas declaraciones que dio el jugador al respecto de su relación con el Independiente Medellín.

El jugador dejó claro que se sintió mal con el equipo en el último compromiso que jugó ante el DIM cuando todavía vestía la camiseta del club 'escarlata'.

"Soy hincha de DIM y cuando jugué el último partido con América, me insultó todo el estadio. No sabes la decepción que sentí y no solo yo, mi mamá también. Ahí decía 'esta son las cosas que dice no vale la pena'. Ahí me cambió realmente el concepto, el sentimiento", inició diciendo Juanfer en una entrevista con Eva Rey.

Después continuó: "Las veces que he llorado por Medellín, no lo sabes. Que todo el mundo sepa que soy de DIM y me traten mal es como que no me lo esperaba, pero tampoco me sorprende. Tengo el escudo tatuado, eso es ser hincha de DIM. Volver al estadio, que te insulten a ti, a tu madre, se acaba todo, murió todo".