Nacional, a punto de cerrar un amistoso histórico: traerían a Messi

El amistoso que rompería el mercado: fecha, estadio y cómo va la negociación

La directiva de Nacional ya trabaja en los detalles del contrato y el presidente Sebastián Arango aseguró que el acuerdo está prácticamente encaminado.

“Estamos avanzando en el contrato. Vamos bien y creo que sí se va a dar”, afirmó en diálogo con EL TIEMPO.

El partido está proyectado para el 31 de enero de 2026, en el estadio Atanasio Girardot, con horario por confirmar. De concretarse, sería la primera vez que Lionel Messi enfrente a un club colombiano, un hecho sin precedentes para la Liga BetPlay.

El duelo llega en un momento clave para ambos equipos, Nacional define el jueves su clasificación a la final del torneo local ante Medellín, mientras que Inter Miami disputará este sábado la final de la MLS frente al Vancouver Whitecaps, luego de golear 5-1 al New York City y coronarse campeón de la Conferencia Este.

El historial de Messi en Colombia: una relación especial con el país

Aunque nunca ha jugado contra un club colombiano, Messi sí tiene una historia particular con el país.

Su primera aparición internacional en Colombia fue en el Sudamericano Sub-20 de 2005, torneo que coronó campeón a la Selección Colombia.

Después, visitó territorio colombiano en tres partidos oficiales de Eliminatorias:

2007 , en Bogotá, donde marcó un gol en la derrota 2-1 contra Colombia.

, en Bogotá, donde marcó un gol en la derrota 2-1 contra Colombia. 2011 , en Barranquilla, anotando el 1-0 en el triunfo argentino 1-2.

, en Barranquilla, anotando el 1-0 en el triunfo argentino 1-2. 2021, nuevamente en Barranquilla, en el empate 2-2.

A estas visitas se suma el recordado amistoso del 21 de junio de 2012 en El Campín, cuando los “Amigos de Messi” se enfrentaron al “Resto del Mundo”. A su lado estuvieron Pinto, Lugano, Godín, Dani Alves y Mascherano, mientras que del otro lado figuraban Falcao, James, Teófilo, Yepes, Mondragón, Cannavaro, Hamsik y Forlán.

Ahora, más de una década después, Messi podría volver a Colombia para un partido oficial de clubes, esta vez vistiendo los colores del Inter Miami.