Nacional, América y Millonarios no ceden: reclasificación en la fecha 16

Arde la pelea por los cupos a Copa para 2026: así está la reclasificación

Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en el partido por la fecha 14 que no se había disputado. La igualdad entre los dos finalistas dividió honores en un partido que acabó antes del minuto 90 debido a las lluvias. Con este resultado, los paisas llegaron a 78 puntos, siendo los líderes de la tabla anual, mientras que ele elenco cardenal llegó a 71 unidades, pero ya tiene cupo a Libertadores como campeón del primer semestre.

Nacional fue otro de los equipos que sumó en la jornada. El elenco verdolaga igualó en su visita a Pasto y llegó a 71 unidades para mantenerse en la tercera casilla de la reclasificación. Un puesto que, por ahora, le da cupo parcial a Copa Libertadores.

América es otro de los conjuntos que ha venido remontando en las últimas fechas. El equipo de David González le ganó el clásico a Deportivo Cali y llegó a 68 puntos para ubicarse en la sexta plaza de la tabla anual, siendo uno de los equipos que clasificaría a la Copa Sudamericana.

Millonarios, que tiene un partido pendiente ante Atlético Bucaramanga, suma 64 unidades y sabe que debe ganar para mantenerse con las opciones de pelear el cupo a torneo internacional. Los embajadores tienen al equipo santandereano justo detrás y de perder sabe que podrían despedirse de la clasificación a la Sudamericana.