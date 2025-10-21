Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 07:02
Nacional, América y Millonarios no ceden: reclasificación en la fecha 16
Los tres grandes tiene la obligación de ganar para mantenerse con cupo a las copas para 2026.
Nacional, América y Millonarios siguen en la pelea por la tabla de la reclasificación en la Liga Betplay. Tras la fecha 16 del FPC y con la disputa por los cupos para los torneos de la CONMEBOL en 2026, los tres grandes siguen en vilo para conseguir un tiquete a la Copa Libertadores o la Sudamericana.
La jornada que cerró con el duelo entre Independiente Medellín y Santa Fe marcó nuevamente distancias en una tabla que se jugará hasta la final del segundo semestre. La igualdad entre poderosos y cardenales deja a los tres grandes más cerca de la parte alta de la clasificación anual.
Arde la pelea por los cupos a Copa para 2026: así está la reclasificación
Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en el partido por la fecha 14 que no se había disputado. La igualdad entre los dos finalistas dividió honores en un partido que acabó antes del minuto 90 debido a las lluvias. Con este resultado, los paisas llegaron a 78 puntos, siendo los líderes de la tabla anual, mientras que ele elenco cardenal llegó a 71 unidades, pero ya tiene cupo a Libertadores como campeón del primer semestre.
Nacional fue otro de los equipos que sumó en la jornada. El elenco verdolaga igualó en su visita a Pasto y llegó a 71 unidades para mantenerse en la tercera casilla de la reclasificación. Un puesto que, por ahora, le da cupo parcial a Copa Libertadores.
América es otro de los conjuntos que ha venido remontando en las últimas fechas. El equipo de David González le ganó el clásico a Deportivo Cali y llegó a 68 puntos para ubicarse en la sexta plaza de la tabla anual, siendo uno de los equipos que clasificaría a la Copa Sudamericana.
Millonarios, que tiene un partido pendiente ante Atlético Bucaramanga, suma 64 unidades y sabe que debe ganar para mantenerse con las opciones de pelear el cupo a torneo internacional. Los embajadores tienen al equipo santandereano justo detrás y de perder sabe que podrían despedirse de la clasificación a la Sudamericana.
América termina su vista al clásico rival con los tres puntos en la bolsa, el invicto en los 4 clásicos jugados en el año y con las posibilidades intactas de clasificarse a cuadrangulares. #UnaLigaConMásPasión #LigaBetPlayDimayor #fpc #futbolcolombiano pic.twitter.com/svnJElKLoN— LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) October 19, 2025
Por ahora, los equipos necesitan sumar varios puntos en los duelos restantes para terminar como uno de los mejores equipos del año y asegurar su presencia en los torneos internacionales de 2026.
Reclasificación Liga Betplay 2025 en la fecha 16
1. Independiente Medellín | 78 puntos (clasificado a Libertadores)
2. Santa Fe | 71 puntos (clasificado a Libertadores por ser campeón)
3. Atlético Nacional | 71 puntos (clasificado a Libertadores)
4. Deportes Tolima | 70 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)
5. Junior | 69 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)
6. América de Cali | 68 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)
7. Millonarios | 64 puntos
8. Atlético Bucaramanga | 59 puntos
9. Once Caldas | 55 puntos
