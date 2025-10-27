Nacional anunció a su nuevo técnico tras la salida de Peirano

El uruguayo Nacional de Montevideo anunció este lunes la llegada de Jadson Viera como nuevo director técnico, en reemplazo de Pablo Peirano, quien dejó el cargo pese a que el equipo lidera la Tabla Anual y mantiene firmes sus aspiraciones de conquistar el título de la Liga Uruguaya 2025.

Puede leer: Un técnico extranjero toma fuerza para dirigir a Santa Fe

En un comunicado oficial, el club confirmó que Viera estará acompañado por Diego Martiñones y Ribair Rodríguez como asistentes técnicos, mientras que Guillermo Souto será el preparador físico del nuevo cuerpo técnico. La directiva confía en que la transición no altere el buen momento deportivo del equipo.

Viera asume la dirección del Tricolor cuando restan apenas dos fechas por disputarse, con una ventaja de cinco puntos sobre su escolta. Nacional enfrentará a Cerro y Defensor Sporting, duelos que podrían definir su pase directo a la final del campeonato.

El ganador de la Tabla Anual asegurará su lugar en la gran final de la Liga Uruguaya, donde aguardará al vencedor del duelo entre los campeones del Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Liverpool se quedó con el primer título, mientras que Peñarol está cerca de quedarse con el segundo.