Nacional anunció a su nuevo técnico tras la salida de Peirano
Este 27 de octubre el Bolso hizo oficial el cambio de entrenador en la plantilla profesional.
El uruguayo Nacional de Montevideo anunció este lunes la llegada de Jadson Viera como nuevo director técnico, en reemplazo de Pablo Peirano, quien dejó el cargo pese a que el equipo lidera la Tabla Anual y mantiene firmes sus aspiraciones de conquistar el título de la Liga Uruguaya 2025.
En un comunicado oficial, el club confirmó que Viera estará acompañado por Diego Martiñones y Ribair Rodríguez como asistentes técnicos, mientras que Guillermo Souto será el preparador físico del nuevo cuerpo técnico. La directiva confía en que la transición no altere el buen momento deportivo del equipo.
Viera asume la dirección del Tricolor cuando restan apenas dos fechas por disputarse, con una ventaja de cinco puntos sobre su escolta. Nacional enfrentará a Cerro y Defensor Sporting, duelos que podrían definir su pase directo a la final del campeonato.
El ganador de la Tabla Anual asegurará su lugar en la gran final de la Liga Uruguaya, donde aguardará al vencedor del duelo entre los campeones del Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Liverpool se quedó con el primer título, mientras que Peñarol está cerca de quedarse con el segundo.
La salida de Peirano se produjo tras el empate 0-0 con Montevideo Wanderers, resultado que impidió a Nacional acercarse al líder del Clausura y que habría acelerado la decisión dirigencial de dar un nuevo impulso al proyecto deportivo.
¿Quién es Jadson Viera, el nuevo entrenador de Nacional?
Nacido en Santana do Livramento (Brasil) en 1981, Jadson Viera conoce bien la casa tricolor: jugó allí entre 2011 y 2012, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, y conquistó dos Campeonatos Uruguayos, además de marcar un gol en un clásico ante Peñarol.
Tras su retiro como futbolista, fue asistente de Alexander Medina en Nacional, Talleres de Córdoba, Vélez Sarsfield e Internacional de Porto Alegre, antes de iniciar su carrera como técnico principal. En 2024 dirigió a Boston River, al que clasificó por primera vez a la Copa Libertadores.
Ahora, con su regreso al club donde dejó gratos recuerdos, Jadson Viera tendrá el reto de conducir a Nacional hacia el título y consolidar su proyecto deportivo, en un momento clave de la temporada y con una afición que espera celebrar un nuevo campeonato antes de fin de año.
