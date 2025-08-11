Nacional confirmó duro golpe para la Libertadores: hay 5 bajas por lesión

Una nueva instancia de la Copa Libertadores está a punto de iniciar y junto con ello llega también el regreso de un gran representante colombiano en competencias internacionales, tal como lo es Atlético Nacional, el cual llega con el firme propósito de seguir avanzando en la competencia para alzar de esta manera su tercer título.

Sin embargo el camino se podría llegar a complicar en los octavos de final, ya que par enfrentar a Sao Paulo, aunque contarán con la ventaja de jugar en condición de local en el Atanasio Girardot, también tendrán con la ausencia de cinco jugadores importantes en la titular de Javier Gandolfi debido a distintas lesiones que los dejan fuera de las canchas varios días.

Le puede interesar: Nacional no oculta su superioridad ante Sao Paulo: dato lo clasificaría

Departamento médico de Nacional para enfrentar a Sao Paulo en Copa Libertadores

Atlético Nacional inició de buena manera el segundo semestre de la temporada 2025, habiendo concretado su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay, siendo escolta de Junior en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y con el puesto asegurado en los octavos de Copa Libertadores.

El principal objetivo del cuadro 'verdolaga' es claramente avanzar en busca de la 'Gloria Eterna', aunque al frente hay un difícil rival como lo es Sao Paulo, el cual podría llegar a contar con una significativa ventaja al llegar al Atanasio Girardot y es que Gandolfi no contará con cinco jugadores importantes a causa de lesión: Dairon Asprilla, Juan José Rosa, Andy Batioja, Andrés Sarmiento y Facundo Batista.