Nacional confirmó el plan con Marino Hinestroza: "No lo van a regalar"

La Liga BetPlay está a punto de llegar a su fin y junto con ello también se abre el mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano, en donde se espera que se den varias sorpresas y movimientos interesantes debido al gran rendimiento que demostraron los equipos a lo largo de la temporada, tal como lo hizo el propio Atlético Nacional.

El cuadro 'verdolaga' consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde se medirá ante Sao Paulo. Mientras que en la Liga BetPlay también alcanzó la instancia de los cuadrangulares finales, pero se quedó con la ilusión de levantar una nueva estrella. Aún así, demostró gran categoría y sus futbolistas brillaron de gran manera en ambas competencias, en especial Marino Hinestroza, quien ha sido la revelación de Nacional, ganó un cupo a la Selección Colombia y varios equipos ya se pelean por él, aunque las directivas del club tendrían planes diferentes para él.

Marino Hinestroza se queda en Nacional

La novela con el futuro de Marino Hinestroza en Atlético Nacional parece que está llegando a su fin tras una serie de suposiciones que se han venido dando con el pasar de los días, en donde se le ha vinculado con Boca Juniors e incluso con el fútbol europeo para jugar en una de la liga más grandes del mundo con el Leipzig.

De igual manera, el 'verde paisa' sigue siendo dueño de un gran porcentaje de sus derechos deportivos y estará vinculado con ellos hasta diciembre de 2027, por lo que su salida sería bastante compleja a no ser que llegue realmente una oferta llamativa por el delantero de 22 años y que beneficie tanto a Nacional como a Columbus Crew, el cual sigue conservando su respectivo porcentaje y por lo cual no aceptarían menos de ocho millones de dólares, tal como lo dio a conocer Pilar Velásquez en Alerta 104.4, ya que "no lo piensan regalar".