Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 08:01
Nacional confirmó futuro de Uribe tras su lesión y si tendrá reemplazo
Matheus Uribe preocupa a Nacional y su reemplazo podría estar en los jugadores libres.
Atlético Nacional piensa en los dos torneos que tiene por disputar en el Fútbol Profesional Colombiano tras quedar eliminado de la Copa Libertadores recientemente ante Sao Paulo. El cuadro 'verdolaga' está obligado a ganar al menos una de estas competencias tras haber decepcionado en el semestre de apertura y por contar con una de las mejores plantillas que hay actualmente en el FPC.
Sin embargo, una serie de bajas inesperadas por lesión podrían llegar a cambiar el plan que tiene Javier Gandolfi, ya que no podría llegar a contar con dos grandes figuras como César Haydar y Matheus Uribe por varias semanas, por lo que se planteó la posibilidad de hallar soluciones en el mercado de fichajes de agentes libres, pero esta información ya fue desmentida.
Le puede interesar: Gandolfi no ocultó nada luego del Nacional 4-0 Quindío: "Una felicidad enorme"
Nacional no ficharía jugadores que están como agentes libres
Nacional viene pasando por un proceso inestable de la mano de Javier Gandolfi, en donde a pesar de haber avanzado a octavos de final de la Copa BetPlay y ya contar con una ventaja significativa de cuatro goles ante Quindío, en la Liga BetPlay no cuenta con el mejor presente y está en una zona media a la cual los fanáticos no están acostumbrados.
La preocupación claramente crece al ver bajas significativas como la del defensor, César Haydar, quien estará afuera de los terrenos de juego durante 15 semanas por una afectación muscular en el bíceps femoral derecho. Mientras que el mediocampista y uno de los capitanes, Matheus Uribe, también se quedará afuera por un esguince de tobillo derecho aunque todavía no se conoce su tiempo de incapacidad.
Con estas lesiones y la posibilidad de traer nuevos jugadores que se encuentran como agentes libres, se creía que se podría llegar a reforzar, pero según información compartida por la periodista deportiva, Pilar Velázques, en el 'Clásico Paisa' de YouTube, al menos por ahora, la dirigencia verdolaga no tiene intención de inscribir un nuevo futbolista.
En otras noticias: EDWIN CARDONA INMADURO ¿ELIMINÓ A NACIONAL?
Lea también: Edwin Cardona tomó radical decisión tras su mal momento en Nacional
Algunos de los jugadores colombianos que se encuentran libres
- 1. Alexis Pérez (31) - Defensa central: 2,2 millones de euros de valor de mercado.
- 2. Marcelino Carreazo (25) - Pivote: 1,8 millones de euros de valor de mercado.
- 3. Brayan Moreno (26) - Delantero: 600.000 euros de valor de mercado.
- 4. Neyder Moreno (28) - Mediocentro: 550.000 euros de valor de mercado.
- 5. Edwin Banguera (29) - Lateral: 450.000 euros de valor de mercado.
- 6. Iván Arboleda (29) - Arquero: 400.000 euros de valor de mercado.
- 6. Federico Barrios (28) - Portero: 400.000 euros de valor de mercado.
- 8. Nicolás Hernández (27) - Defensa: 300.000 euros de valor de mercado.
- 8. Camilo Puentes (27) - Defensa: 300.000 euros de valor de mercado.
- 9. Rodrigo Rivas (28) - Delantero: 275.000 euros de valor de mercado.
- 10. Andrés Tello (28) - Mediocentro: 250.000 euros de valor de mercado.
- 10. Guillermo Tegüé (25) - Defensa: 250.000 euros de valor de mercado.
Fuente
Antena 2