Nacional confirmó futuro de Uribe tras su lesión y si tendrá reemplazo

Atlético Nacional piensa en los dos torneos que tiene por disputar en el Fútbol Profesional Colombiano tras quedar eliminado de la Copa Libertadores recientemente ante Sao Paulo. El cuadro 'verdolaga' está obligado a ganar al menos una de estas competencias tras haber decepcionado en el semestre de apertura y por contar con una de las mejores plantillas que hay actualmente en el FPC.

Sin embargo, una serie de bajas inesperadas por lesión podrían llegar a cambiar el plan que tiene Javier Gandolfi, ya que no podría llegar a contar con dos grandes figuras como César Haydar y Matheus Uribe por varias semanas, por lo que se planteó la posibilidad de hallar soluciones en el mercado de fichajes de agentes libres, pero esta información ya fue desmentida.

Le puede interesar: Gandolfi no ocultó nada luego del Nacional 4-0 Quindío: "Una felicidad enorme"

Nacional no ficharía jugadores que están como agentes libres

Nacional viene pasando por un proceso inestable de la mano de Javier Gandolfi, en donde a pesar de haber avanzado a octavos de final de la Copa BetPlay y ya contar con una ventaja significativa de cuatro goles ante Quindío, en la Liga BetPlay no cuenta con el mejor presente y está en una zona media a la cual los fanáticos no están acostumbrados.

La preocupación claramente crece al ver bajas significativas como la del defensor, César Haydar, quien estará afuera de los terrenos de juego durante 15 semanas por una afectación muscular en el bíceps femoral derecho. Mientras que el mediocampista y uno de los capitanes, Matheus Uribe, también se quedará afuera por un esguince de tobillo derecho aunque todavía no se conoce su tiempo de incapacidad.