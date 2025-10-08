Cargando contenido

Nacional prepara la salida de un delantero en el próximo mercado de fichajes
Fútbol
Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 20:44

Nacional confirmó lesionados y novedades Vs Once Caldas en Copa BetPlay

El equipo 'verdolaga' tiene cinco bajas por lesión.

Atlético Nacional está listo para visitar este jueves 8 de octubre en el estadio Palogrande de Manizales a Once Caldas en el partido de ida de los cuartos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025.

El equipo antioqueño tendrá importantes novedades, ya que registra cinco jugadores lesionados y otros convocados a las selecciones Colombia.

Lesionados en Atlético Nacional

Atlético Nacional no podrá contar con César Haydar, Joan Castro, Juan Bauzá, Facundo Batista y Juan Manuel Zapata, quienes trabajan con el departamento médico.

César Haydar 
Lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho.

Joan Castro
Trauma en tendón de Aquiles izquierdo. 

Juan Bauzá 
Lesión de aductor del muslo derecho

Facundo Batista
Contusión en rodilla derecha

Juan Manuel Zapata
Lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho

Por otro lado, no están disponibles el guardameta David Ospina y el lateral derecho Andrés Felipe Román, quienes hacen parte de la concentración de la Selección Colombia que enfrentará a México y a Canadá en la fecha FIFA:

Igualmente, Simón García, Elkin Rivero y Luis Landázuri están con la Selección Colombia sub 20 disputando la Copa del Mundo.

Atlético Nacional aprovechará esta situación para contar con el extremo Marlos Moreno, quien debería cumplir con dos fechas de sanción, pero al tener el club 'vedolaga' jugadores en las selecciones nacionales, el futbolista de 29 años está habilitado para jugar.

Convocados en Nacional Vs Once Caldas en Copa BetPlay.

Castillo, Marquínez, Caicedo, Tesillo, Arias, Uribe, Salazar, Cándido, Toscano, Campuzano, Uribe, Ríos, Rengifo, Arce, Cardona, Sarmiento, Hinestroza, Moreno, Asprilla y Morelos

