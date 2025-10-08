Nacional confirmó lesionados y novedades Vs Once Caldas en Copa BetPlay

Atlético Nacional está listo para visitar este jueves 8 de octubre en el estadio Palogrande de Manizales a Once Caldas en el partido de ida de los cuartos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025.

El equipo antioqueño tendrá importantes novedades, ya que registra cinco jugadores lesionados y otros convocados a las selecciones Colombia.