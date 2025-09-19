Actualizado:
Nacional confirmó última decisión sobre DT que remplazará a Gandolfi
Nacional jugará el domingo por la fecha 12 de la Liga Betplay ante Unión Magdalena.
Atlético Nacional vive un momento de definiciones importantes tras la salida de Javier Gandolfi de la dirección técnica, y la atención de los hinchas está puesta en quién será el próximo estratega que tome las riendas del club. La decisión no se ha tomado a la ligera, y en las últimas horas han salido a la luz nombres de peso que figuran en la carpeta de opciones del cuadro verdolaga.
Entre ellos destacan el argentino Pablo Guede, de reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano y mexicano, y el uruguayo Vicente Sánchez, exfutbolista y actual entrenador que ha mostrado un estilo dinámico y ofensivo en sus proyectos recientes. Sin embargo, la institución ha dejado claro que no se precipitará en su elección.
La dirigencia de Nacional ha comunicado oficialmente que la designación del nuevo técnico se dará solo después del compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay, previsto para este domingo.
Este anuncio busca transmitir un mensaje de prudencia y responsabilidad, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar el rumbo deportivo del equipo en una etapa crucial del torneo. La premisa es clara: primero cerrar de la mejor manera el próximo partido y luego tomar, con cabeza fría, la decisión sobre el proyecto deportivo a mediano plazo.
Para ese encuentro, el encargado de conducir al equipo será nuevamente Diego Arias, quien asumirá de manera interina, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Arias, quien conoce las entrañas del club y mantiene una buena relación con la plantilla, representa una opción de transición que aporta calma y continuidad en un momento de incertidumbre.
Su experiencia como jugador y su cercanía con los procesos formativos de Nacional le dan cierta legitimidad frente al grupo y la afición, aunque él mismo ha reiterado que su función es provisional.
El hecho de que nombres como Guede y Sánchez aparezcan en la baraja demuestra que Nacional busca un técnico con ideas modernas y una filosofía que se adapte al ADN ofensivo que caracteriza al club paisa. Guede es recordado por su paso por San Lorenzo y Colo-Colo, equipos con los que logró imprimir intensidad y protagonismo.
Por su parte, Sánchez, tras colgar los botines, ha tenido una experiencia más corta y solo ha sido timonel de Cruz Azul, pero logró conquistar la Concachapions. Ambos representan caminos distintos pero con un denominador común: la búsqueda de un fútbol atractivo y competitivo.
La hinchada, mientras tanto, observa con expectativa y cierto escepticismo. El “Rey de Copas” atraviesa un periodo en el que necesita resultados inmediatos, pero también estabilidad en el banquillo, algo que se ha vuelto esquivo en los últimos años. El partido de este domingo será clave no solo para sumar puntos en la Liga Betplay, sino para mantener la calma institucional mientras se define el futuro.
