Nacional confirmó última decisión sobre DT que remplazará a Gandolfi

La dirigencia de Nacional ha comunicado oficialmente que la designación del nuevo técnico se dará solo después del compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay, previsto para este domingo.

Este anuncio busca transmitir un mensaje de prudencia y responsabilidad, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar el rumbo deportivo del equipo en una etapa crucial del torneo. La premisa es clara: primero cerrar de la mejor manera el próximo partido y luego tomar, con cabeza fría, la decisión sobre el proyecto deportivo a mediano plazo.

Para ese encuentro, el encargado de conducir al equipo será nuevamente Diego Arias, quien asumirá de manera interina, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Arias, quien conoce las entrañas del club y mantiene una buena relación con la plantilla, representa una opción de transición que aporta calma y continuidad en un momento de incertidumbre.

Su experiencia como jugador y su cercanía con los procesos formativos de Nacional le dan cierta legitimidad frente al grupo y la afición, aunque él mismo ha reiterado que su función es provisional.

El hecho de que nombres como Guede y Sánchez aparezcan en la baraja demuestra que Nacional busca un técnico con ideas modernas y una filosofía que se adapte al ADN ofensivo que caracteriza al club paisa. Guede es recordado por su paso por San Lorenzo y Colo-Colo, equipos con los que logró imprimir intensidad y protagonismo.