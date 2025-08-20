Nacional dejó escapar millonario premio en la Copa Libertadores: esto hubiera ganado

El camino de Nacional en la Copa Libertadores llegó a su fin al haber caído en la instancia de los octavos de final en una serie "a muerte" contra Sao Paulo, en donde no se pudieron sacar diferente en los 180 minutos de los duelos de ida y vuelta, forzando de esta manera la definición desde el punto penal y dejando al cuadro brasileño como el clasificado a la siguiente instancia de la competencia.

El equipo comandado por Javier Gandolfi tuvo una destacada participación durante la fase de grupos y junto con ello pudo conservar un cupo directo a los octavos de final, lo que no solo los llevó a ilusionarse con el tercer título en esta competencia, sino que también lograron embolsarse una buena suma de dinero, pero también perdieron otra millonaria cifra al no lograr clasificar a los cuartos de final, en donde el premio era mucho mayor.

Nacional dejó escapar 1.7 millones de dólares por no clasificar a cuartos de final

Atlético Nacional se marchó de la Libertadores con un acumulado de 5.24 millones de dólares en premios, es decir, alrededor de 23 mil millones de pesos obtenidos en fase de grupos, donde lograron sumar 0.99 millones de dólares en las cinco fechas disputadas, 1.25 millones de dólares por clasificar a los octavos de final.

Sin embargo, la eliminación no es uno de los únicos aspectos negativos por el que tuvo que pasar el cuadro 'verdolaga', sino que también perdió la oportunidad de haberse llevado a casa otros 1.7 millones de dólares en caso de haber llegado a clasificar a los cuartos de final de la competencia.