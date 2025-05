Nacional ficharía joya de Boca para octavos de la Libertadores 2025

¿Cuánto dinero estaría pidiendo Boca por los derechos deportivos de Campuzano?

El volante colombiano, que se encuentra a préstamo en el equipo paisa pasaría a ser ficha clave para lo que será la segunda mitad del año. En este plan, Nacional pagaría una suma de 2,5 millones de dólares al elenco argentino para quedarse definitivamente con los derechos deportivos de futbolista antioqueño.

Sin embargo, la negociación no será sencilla, pues desde Argentina se ha revelado que el club xeneize tiene unas pretensiones altas por el traspaso del jugador y que por ello no lo soltaría de manera sencilla. La idea de la escuadra azul y oro es sacar rédito por el colombiano que no dejó su mejor versión en Boca.

Desde la ciudad de Medellín se ha llegado a mencionar que Jorman tiene nivel para regresar a la Selección Colombia. Un hecho por el que en Argentina no se piensa en resignar ningún peso por la venta del futbolista.