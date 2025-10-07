Nacional habría tomado inesperada decisión con 'chipi chipi' Castillo

Atlético Nacional todavía no encuentra su rumbo en el cierre de la temporada 2025 desde que Javier Gandolfi dejó su cargo como director técnico y varios de sus futbolistas se han visto marcados por lesiones.

Por el momento el asunto del estratega no se ha terminado de definir, pero todo parece indicar que Diego Arias,el técnico interino, se quedaría en el cargo por lo que resta de la temporada. Por otro lado, la mesa directiva ya empieza a pensar en los refuerzos de cara a la temporada 2026 que se avecina y en la cual quieren seguir contando con Harlen 'chipi chipi' Castillo.

'Chipi chipi' quiere continuar en Atlético Nacional

El cuadro 'verdolaga' piensa en lo que serán los retos que se avecinan en 2026, en donde por el momento no se ha confirmado uno de talla internacional, pero están encaminados a tenerlo, al menos por el tema de la reclasificación que los estaría dejando con uno de los puestos a la zona clasificatoria de Copa Libertadores.

Para volver a sumar títulos en la temporada 2026, Nacional ya estaría trabajando en los refuerzos de su plantilla, intentando quedarse con Alfredo Morelos, quien todavía pertenece a Sao Paulo, y también llegar a un acuerdo con el guardameta, Harlen Castillo.