Nacional hace cuentas para llegar a la final: Arde todo en el Grupo A

Por ello, en la segunda mitad, tras el tanto inicial de Dairon Asprilla, el encargado de poner la paridad fue Canchimbo. El joven atacante que brilló en la Selección Colombia Sub 20 resolvió una gran jugada en ataque para poner el 1-1 en un Metropolitano a reventar por el público local.

Sin embargo, sobre los minutos finales, cuando parecía que todo quedaba igualado, apareció la figura de Stiven 'Titi' Rodríguez para poner en el tiempo de descuento el 2-1 para el onceno tiburón. Los de Barranquilla llegaron a 8 puntos y sacan distancia de cara a las últimas fechas del cuadrangular.

Tras el primer resultado de la fecha, todos los equipos quedaron con opciones. Las cuentas quedaron muy parejas y cada partido tendrá peso para lo que será la pelea por el cupo a la final. La victoria de los rojiblancos obliga al América y Medellín que jugarán este lunes 1 de diciembre a sumar de a tres.