Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 20:56
Nacional hace cuentas para llegar a la final: Arde todo en el Grupo A
Junior le remontó al cuadro paisa y le enredó las cuentas para llegar a la final.
La Liga Betplay tuvo este domingo el primer partido de la jornada 4 del Cuadrangular A. Los resultados de esta fecha pusieron la zona más pareja de lo esperado con opciones para Nacional, Junior, América y Medellín que sin importar los resultados de la fecha 5 definirán el finalista hasta la última fecha.
Lea también: Chicho Arango cerca de firmar con nuevo equipo ¿Se olvida de Nacional?
Nacional fue el primero en dar la sorpresa, el elenco verdolaga se adelantó ante Junior en Barranquilla y todo parecía inclinado para dar el golpe sobre la mesa. Sin embargo, el arreón de José Enamorado, Yimmy Chará, Joel Canchimbo y los jugadores que vinieron desde el banco terminaron emparejando el partido para el cuadro de la arenosa.
En otras noticias
Alcalde de Barranquilla habló de la llegada de la final de la Copa Sudamericana
Por ello, en la segunda mitad, tras el tanto inicial de Dairon Asprilla, el encargado de poner la paridad fue Canchimbo. El joven atacante que brilló en la Selección Colombia Sub 20 resolvió una gran jugada en ataque para poner el 1-1 en un Metropolitano a reventar por el público local.
Sin embargo, sobre los minutos finales, cuando parecía que todo quedaba igualado, apareció la figura de Stiven 'Titi' Rodríguez para poner en el tiempo de descuento el 2-1 para el onceno tiburón. Los de Barranquilla llegaron a 8 puntos y sacan distancia de cara a las últimas fechas del cuadrangular.
Tras el primer resultado de la fecha, todos los equipos quedaron con opciones. Las cuentas quedaron muy parejas y cada partido tendrá peso para lo que será la pelea por el cupo a la final. La victoria de los rojiblancos obliga al América y Medellín que jugarán este lunes 1 de diciembre a sumar de a tres.
Ahora, Nacional sabe que no depende de sí mismo para asegurar su tiquete a la final. Los verdes necesitan ganar sus dos compromisos y esperar que Junior no sume más de tres puntos. Además de ello, un triunfo del América ante Medellín colocaría a los escarlatas por delante en la tabla de posiciones con 7 puntos.
Le puede interesar: Impensado; América recupera un delantero para el partido contra Medellín
Por ahora, todo está muy abierto para todos los equipos. En la quinta jornada que se jugará este jueves 4 de diciembre, Nacional será local ante Medellín en el clásico y Junior recibirá al América en Barranquilla.
Fuente
Antena 2