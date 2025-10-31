Nacional le mete presión a América y Millonarios: reclasificación tras la fecha 18

Nacional, América y Millonarios siguen en la pelea por la tabla de la reclasificación en la Liga Betplay. Tras la fecha 18 del FPC y con la disputa por los cupos para los torneos de la CONMEBOL en 2026, los tres grandes siguen en vilo para conseguir un tiquete a la Copa Libertadores o la Sudamericana.

La jornada que cerró con el duelo entre Nacional y Llaneros marcó nuevamente distancias en una tabla que se jugará hasta la final del segundo semestre. La victoria de los paisas ante el cuadro de la media Colombia aprieta la parte alta de la clasificación anual.

Nacional sigue en la pelea por la Libertadores: reclasificación tras la fecha 18

Nacional se impuso 3-0 en el partido por la fecha 18. El triunfo del equipo de Diego Arias volvió a recortar distancias con el DIM, en la disputa por el primer lugar Con este resultado, los paisas llegaron a 77 puntos, siendo los escoltas de la tabla anual, mientras que Independiente Medellín suma 81 unidades.

Tolima fue otro de los equipos que sumó en la jornada. El elenco pijao derrotó a Unión Magdalena y llegó a 76 unidades para mantenerse en la tercera casilla de la reclasificación. Un puesto que, por ahora, le da cupo parcial a Copa Libertadores.

América es otro de los conjuntos que ha venido remontando en las últimas fechas. El equipo de David González tiene pendiente su partido ante Boyacá Chicó y suma a 71 puntos para ubicarse en la quinta plaza de la tabla anual, siendo uno de los equipos que clasificaría a la Copa Sudamericana.

Millonarios, no pudo sumar más que un empate 0-0 contra Once Caldas y acumula 69 unidades. Loa azules debe ganar para mantenerse con las opciones de pelear el cupo a torneo internacional. Los embajadores tienen dos partidos de cierre en el FPC ante Boyacá Chicó y Envigado para cerrar la fase del todos contra todos

Por ahora, los equipos necesitan sumar varios puntos en los duelos restantes para terminar como uno de los mejores equipos del año y asegurar su presencia en los torneos internacionales de 2026.

Reclasificación Liga Betplay 2025 en la fecha 18

1. Independiente Medellín | 81 puntos (clasificado a Libertadores)

2. Atlético Nacional | 77 puntos (clasificado a Libertadores)

3. Deportes Tolima | 76 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

4. Santa Fe | 74 puntos (clasificado a Libertadores por ser campeón)

5. América de Cali | 71 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

6. Millonarios | 69 puntos)

7. Junior | 69 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

8. Atlético Bucaramanga | 63 puntos

9. Once Caldas | 59 puntos